В США десятки тысяч людей были заблокированы ливнем на фестивале в пустыне

Отрезанными от внешнего мира из-за обильных дождей оказались десятки тысяч посетителей популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man («Горящий человек»), который проходит посреди пустыни в американском штате Невада, 2 сентября сообщает пресс-служба фестиваля.

Отрезанными от внешнего мира из-за обильных дождей оказались десятки тысяч посетителей популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man («Горящий человек»), который проходит посреди пустыни в американском штате Невада, 2 сентября сообщает пресс-служба фестиваля.

Импровизированный город Блэк-Рок-Сити, который представляет собой площадку фестиваля, из-за сильных дождей превратился в пространство непроходимой грязи. Поэтому организаторы фестиваля решили закрыть въезд и выезд, а находящимся там людям посоветовали экономить еду, воду и топливо.

Запрет на въезд и выезд касается как автотранспорта, так и аэропорта Блэк-Рок-Сити. Исключение сделано только для машин чрезвычайных служб. Въезд будет запрещен до конца фестиваля.

«Если вы в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте», — объявили организаторы в соцсети X (бывший Twitter).

По данным CNN, одна из находящихся на фестивале женщин сообщила, что поверхность пустыни из-за дождей покрылась липкой глиной, глубиной по лодыжку, и люди надевают на ноги мешки от мусора, чтобы уберечься от грязи.

Напомним, на фестиваль Burning Man каждый год приезжают около 70 тыс. человек. Он проходит с первого воскресенья августа до первого воскресенья сентября. В завершение фестиваля традиционно сжигают огромную фигуру человека.