Пассажиров выгнали из самолета после отказа сесть в грязные кресла

Служба безопасности вывела двух пассажиров Air Canada из самолета после того, как они отказались сесть на покрытые рвотой сиденья.

Служба безопасности вывела двух пассажиров Air Canada из самолета после того, как они отказались сесть на покрытые рвотой сиденья.

Сьюзан Бенсон, ставшая свидетельницей инцидента, рассказала о нем в личном блоге. По ее словам, пассажирка видела, как две женщины в ряду перед ней пытались пересесть со своих мест, от которых исходил странный аромат. Оказалось, что во время прошлого рейса кого-то вырвало, но устранить последствия произошедшего персоналу авиакомпании не удалось.

“Air Canada попыталась провести быструю уборку перед посадкой, но явно не справились с поставленной задачей. Они положили молотый кофе в чехол на сиденье и распылили духи, чтобы замаскировать запах”.

Недовольные подобной обстановкой женщины вызвали стюардессу и попросили пересадить их на более комфортные места. Они отметили, что не собираются провести 5 часов перелета на покрытых остатками рвотной массы сиденьях.

Бортпроводница объяснила им, что не может этого сделать, так как больше свободных мест в салоне нет, и уже приближается время вылета. Девушек ответ не удовлетворил, и у них состоялся разговор с пилотом.

По словам Бесон, мужчина предоставил им 2 варианта развития действий. Либо они проведут полет на своих местах, либо их выведет служба безопасности, а сами путешественницы будут занесены в черный список клиентов. Предпочтение было отдано второму сценарию.