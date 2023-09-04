Полоскание рта может выявить ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний

Одно исследование, проведенное в Канаде, показало, что состояние полости рта может свидетельствовать о возможных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Лейкоциты, которые могут быть найдены в слюне, могут указывать на риск таких заболеваний.

Одно исследование, проведенное в Канаде, показало, что состояние полости рта может свидетельствовать о возможных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Лейкоциты, которые могут быть найдены в слюне, могут указывать на риск таких заболеваний.

«Тест для полоскания рта можно использовать при ежегодном осмотре у семейного врача или у стоматолога», — говорит пародонтолог Майкл Глогауэр из Университета Торонто.

Во время эксперимента 28 здоровых молодых людей (в возрасте от 18 до 30 лет) проводили полоскания полости рта для подсчета количества лейкоцитов.

Каждый участник был проанализирован для оценки риска заболевания сердечно-сосудистой системы, включая измерение артериального давления, анализ дилатации опосредованной потоком и ультразвуковое исследование жесткости артерий. Обнаружено, что при высокой концентрации лейкоцитов в слюне состояние артерий ухудшалось, что указывает на увеличенный риск заболевания сердечно-сосудистой системы.

Также было замечено, что участники с низкой дилатацией опосредованной потоком имели повышенную концентрацию лейкоцитов в слюне, что свидетельствовало об увеличенном риске заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Даже у молодых здоровых взрослых низкие уровни воспалительной нагрузки в ротовой полости могут оказывать влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы — одну из основных причин смертности в Северной Америке», — говорит сердечно-сосудистый физиолог Тревор Кинг из Университета Маунт-Ройял.

Эти результаты говорят, что определение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы через полоскание полости рта и регулярное тестирование может быть простым методом, основанным на полученных результатах. Исследование также подчеркивает важность гигиены полости рта и здоровья сердца, и отмечает, что забота о полости рта может играть важную роль в общем физическом состоянии организма.