В Канаде 83-летний индеец перевел Библию на ирокезский язык

Библию на ирокезский язык перевел в одиночку 83-летний Харви Сатевас Габриэль. У него на это ушло 17 лет. Перевод был завершен в 2022 году.

Библию на ирокезский язык перевел в одиночку 83-летний Харви Сатевас Габриэль. У него на это ушло 17 лет. Перевод был завершен в 2022 году.

Как заявил сам переводчик, им двигало желание сохранить основы культуры его народа. Он рассказал, что во времена его детства все вокруг говорили на ирокезском языке, а теперь он отмирает. Габриэль потратил много усилий для сохранения языка.

«Ко мне в гости приходят молодые люди. Я говорю им: „Наш язык — это наша идентичность. Если вы не говорите на своем языке, у вас нет идентичности“», — рассказал автор перевода. Он также припомнил, что когда учился в школе, им запрещали разговаривать на родном языке, но он со сверстниками тайком нарушал запрет. Сейчас в его общине не более 100 человек свободно владеют ирокезским языком.

Габриэль является правнуком вождя ирокезов, который одновременно был методистским священником, поэтому он воспринимает свой труд как своеобразную эстафету. Он также поделился, что переводить Библию было очень интересно.

«В этом прелесть работы со словом Божьим. Вы не можете остановиться. Так интересно и увлекательно», — цитирует его слова издание.

Габриэль сообщил, что собирается также записать часть библейских историй в виде аудиозаписей и раздавать на компакт-дисках.