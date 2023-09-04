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Экономика Недвижимость Новому закону об Airbnb не хватает остроты

Новому закону об Airbnb не хватает остроты

Виктория Христова Сен 4, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Новому закону об Airbnb не хватает остроты отключены 43 Просмотров

Больше никаких поддельных номеров, таких как 123 456 в объявлениях о сдаче жилья на Airbnb! По словам представителей СМИ, даже при ужесточении правил игры, в законе о борьбе с незаконным размещением туристов не хватает остроты.

Больше никаких поддельных номеров, таких как 123 456 в объявлениях о сдаче жилья на Airbnb! По словам представителей СМИ, даже при ужесточении правил игры, в законе о борьбе с незаконным размещением туристов не хватает остроты.

« Они не взяли быка за рога»,-осуждает Эрик Мишо, координатор Жилищного комитета Виль-Мари.

С пятницы цифровым платформам будет запрещено показывать рекламу без действующей сертификации под угрозой штрафа в размере 100 000 долларов за рекламу.

Незаконно также снимать жилье на короткий срок без регистрации в учреждении, признанным Квебеком.

« Мы наблюдаем переход к долгосрочной аренде», – объясняет Эрик Мишо, который считает, что Квебеку следовало воспользоваться возможностью, чтобы запретить аренду на 31 день и более.

« Это открытая дверь для мошенников, которые рекламируют долгосрочную аренду, но на самом деле занимаются краткосрочной арендой»,-говорит он.

По данным сайта Inside Airbnb, в Монреале на Airbnb размещено более 8500 объявлений, более половины из которых являются незаконными.

 

 

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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