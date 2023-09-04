Самая дорогая Ferrari в мире? Машина может стоить 100 миллионов долларов США, а то и больше

Не забудьте записаться для участия в аукционе и приобрести старый Ferrari. Конечно, машина не новая, подержанная, что есть, то есть, но в хозяйстве всё пригодится.

На аукцион в США выставлен древний автомобиль Ferrari Maranello. Старенький, да удаленький. Модель 330LM/250 GTO выставляется на аукцион Сотби, который состоится 13 ноября 2023 года. Начальная цена установлена всего лишь в 60 миллионов долларов США, но специалисты не сомневаются в том, что машина будет продана за сумму, не менее, чем в 100 миллионов, а то и гораздо больше. До сих пор рекорд удерживает автомобиль Феррари 250 GTO 1963 года, который был продан в 2018 году за 70 миллионов долларов США (но автомобиль на аукцион не выставлялся, был продан в частном порядке, посему речь лишь о слухах, возможно, цена была подешевле).

Модель Феррари, выставляемая на аукционную продажу, была разработана в начале шестидесятых годов, а конкретно этот автомобиль выпущен в 1962 году для участия в гонках. Его задачей стало “поставить на место” зарвавшихся на тот момент Jaugar E-Type и Shelby Cobra, качества которых были лучше известных моделей Феррари.

Новая модель приняла участие в гонках Le Mans 1962 года, одни из самых престижных автогонок. Но машина разбилась на пятьдесят шестом круге, что, конечно, не опровергает факта участия в этом состязании. Позже, после починки, этот автомобиль принял участие во многих других гонках и завоевал ряд престижных призов. С 1964 года его влаедльцем стал президент клуба Феррари-Америка, но он продал машина в восьмидесятых годах. Новый владелец скрупулёзно восстановил все первоначальные детали машины и выезжал из гаража буквально десяток раз за последние сорок лет – только для самых ответственных мероприятий.

И вот сейчас одна из самых примечательных машин выставлена на продажу всего за 60 миллионов долларов США для начала. Если найдётся сотня-другая миллионов, можете попытать счастье, дабы стать владельцем! Конечно, автомобиль не новый, подержанный, да и бился же, ну, может скинут цену чуть-чуть? Попытка не пытка.