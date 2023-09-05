Что можно ввозить в США при въезде в страну наземным транспортом

Какие продукты питания и прочие продовольственные товары можно ввозить в США, если граждане едут на машине, на автобусе, на поезде.

Подчёркиваем, что речь идёт о гражданах, вьезжающих в Соединённые Штаты Америки назёмным путём. Правила относятся ко всем лицам, кто переезжает границу и везёт с собой определённые пищевые продукты. Но необходимо заметить, что Министерство сельского хозяйства США (US Deparment of Agriculture) имеет право в любой момент изменить или уточнить эти правила – всё зависит от появления или вспышки болезней среди определённых сельскохозяственных культур или среди животных. К тому же, в любом случае за таможней остаётся последнее слово.

Прежде всего, все, кто границу переезжал, знает, что необходимо заполнить и сдать таможеннику соответствующую таможенную декларацию, в которой необходимо отметить, посещали ли вы в последние дни ферму и везёте ли вы такие-то продукты. Если вы в декларации указываете на наличие конкретных продуктов, то вы не подпадаете под штраф и вас не вносят в список нарушителей, даже если продукт запрещён к ввозу. Такие случаи бывают регулярно – иногда внезапно под запрет подпадают яблоки, например, из-за распространения какого-нибудь жучка. Указано в декларации, яблоко конфискуется, но никакого штрафа не налагается.

Кстати, таможенники советуют все продукты при прохождении границы складывать в один мешок, пакет, сумку, чтобы всё было ясно с первого взгляда и не создавалось впечатление попытки что-то укрыть, что вызовет более пристальный досмотр.

Все ввозимые продукты должны быть упакованы в заводскую герметичную упаковку. Не допускается ввоз продуктов, упаковка которых была вскрыта или нарушена. На упаковке должны быть указаны ингредиенты и список их должен быть на английском. В некоторых случаях допускаются исключения, например, можно ввезти батон хлеба не в герметичной заводской упаковке, но, опять же, не должно быть сомнений, что хлеб произведён на фабрике, а не дома. И опять же, таможенник имеет право отклонить такой хлеб.

Но всем понятно, что регулярно люди едут на пикник, на природу, где собираются провести несколько дней, везут с собой соответствующий продукт, так что таможенники в таких случаях подходят к делу, как правило, с пониманием.

Можно ввозить: любые приправы, от кетчупа и майонеза до соусов и горчиц, но только в тех случаях, если в этих соусах нет мяса (мясные соусы ввозить нельзя). И, разумеется, все приправы не должны быть вскрыты.

Можно ввозить любое растительное масло (опять же, в закрытой таре).

Хлеб и хлебобулочные изделия, включая сухарики, мюсли, хлопья и прочее.

Шоколад и шоколадные конфеты.

Сыр – только твёрдые сыры, не плавленные, и если в их состав не входит мясо.

Молоко и другие молочные продукты (йогурты, кефир) – допускается ввоз в “разумных количествах” на срок приезда.

Соки – опять же, упакованные.

Чаи – то же самое. Но листья коки и листья цитрусовых и чаёв к ввозу запрещены.

Мука – те же требования.

Грибы в фабричной упаковке – как свежие, так и сухие, ввозить можно, но при условии, что они чисто вымыты на фабрике.

Жареные орешки – пожалуйста.

Яйца – ввозить можно, при условии, что они хранятся в отдельной упаковке. Но на их ввоз регулярно накладываются ограничения, лучше не рисковать.

Фрукты и овощи ввозить можно в высушенном состоянии. Тогда они ввозятся без проблем.

Что касается свежих фруктов и овощей, то можно ввозить лишь те, что выращиваются в Канаде на коммерческой основе. Они должны быть вымыты. Но в те или иные моменты определённые фрукты и овощи могут быть к ввозу запрещены, например, на сентябрь 2023 года нельзя ввозить онтарийскую черешню, кукурузные початки, чеснок, свежие помидоры, картофель с канадского запада (он в настоящее время заражён грибком), сладкие перцы, свежие арахисовые орехи. Как видим, такие списки довольно обширные, они меняются постоянно. Желательно в момент поездки проконсультироваться с сайтом министерства сельского хозяйства США.

А что же ввозить нельзя или же лучше не везти с собой, так как таможня может, без пояснения причин, эти продукты не пропустить? Это бананы, ананасы, кокосовые орехи, манго, папайя, апельсины, мандарины, мясо и молоко (кроме того молока, что ввозится для питания). Отдельно указывается, что в США нельзя ввозить баранину всех видов.

Но можно ввозить мясо диких животных, которые были застрелены на охоте при условии, что при въезде в США человек предъявит лицензию на отстрел.

Ввозить можно семена, но в этом случае необходимо предоставить разрешение от канаадского агентства по инспекции продовольственных товаров.

Хорошей поездки!