Рассказ о монреальском квартале Griffintown

Монреальский район Griffintown, расположенный в центре города. Самый быстро развивающися городской квартал Монреаля.

Griffintown – это один из самых старых и исторических районов Монреаля. Он расположен в южной части городского центра города и самые большие его дома тянутся вдоль канала Лашин.

Район получил название в честь Мэри Гриффин, которая в 1804 году приобрела землю в этом районе и разбила её на участки для продажи и постройки домов. Так как до самого центра города буквально десять минут пешком, а вокруг района располагались крупные промышленные предприятия, то селились здесь, в первую очередь, иммигранты из рабочих слоёв – как правило, ирландцы. И Griffintown стал одним из первых промышленных районов Монреаля, где развивались такие отрасли, как судостроение, железнодорожное строительство, текстильное производство и кожевенное дело.

Как сказано чуть выше, Griffintown стал домом для многих иммигрантов, в основном ирландцев, которые прибыли в Монреаль в середине XIX века в поисках лучшей жизни. Они привнесли свою культуру, традиции и свою религию – здесь была построена католическая церковь Святой Анны – самая большая ирландская церковь Канады.

По мере развития Griffintown, как и весь Монреаль, да и вся страна, пережил трудные времена: на него обрушивались эпидемии холеры, пожары, наводнения, он знавал периоды экономических депрессий и массовой безработицы. Во второй половине XX века квартал постепенно опустел и утратил свой первоначальный облик. Церковь Святой Анны закрылась, обветшала и была снесена.

Сегодня Griffintown переживает своё возрождение, благодаря большому проекту городского развития, который начался в 2006 году. Задача проекта создать современный и живой район, который сочетает в себе жилые, коммерческие, культурные и рекреационные функции.

Кроме современных жилых зданий, как правило, высотных, Griffintown привлекает многих посетителей своими достопримечательностями, такими как Музей канадской истории иммиграции (Musée de l’histoire de l’immigration canadienne), Центр современного искусства (Centre d’art contemporain), шлюзы канала Лашин, разнообразной кухней – от французской до японской. Вы можете насладиться вкусной едой в одном из многих ресторанов, кафе или баров, которые расположены в этом районе

На сегодняшний день, население в Griffintown составляет около 20 тысяч человек, но жилые дома строятся здесь постоянно, и краны можно видеть из центра Монреаля. Это район молодых и активных людей, которые ценят современный и живой образ жизни. Вдоль канала идут беговые и велосипедные дорожки, на которых всегда много бегунов и велосипедистов.

От станций метро оранжевой линии Lucien-L’Allier и Bonaventure до квартала несколько сот метров.