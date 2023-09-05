Канадка провела 48 часов в отделении неотложной помощи, ожидая в очереди

48 часов в очереди провела в отделении неотложной помощи женщина в Канаде. Шивон Митчелл поступила в отделение для срочной операции на желчном пузыре. Однако свободных коек не было, и ей пришлось ждать своей очереди, лежа на каталке в коридоре вместе с другими пациентами. По ее словам, она была потрясена тем, что увидела там.

48 часов в очереди провела в отделении неотложной помощи женщина в Канаде. Шивон Митчелл поступила в отделение для срочной операции на желчном пузыре. Однако свободных коек не было, и ей пришлось ждать своей очереди, лежа на каталке в коридоре вместе с другими пациентами. По ее словам, она была потрясена тем, что увидела там.

«Так много людей обращаются за помощью, немедленной помощью, интенсивной терапией, неотложной помощью, — описала Митчелл свои наблюдения в соцсетях, приложив фотографии переполненного отделения. — Просто не хватает коек, не хватает места, а время ожидания из-за большого количества пациентов, обращающихся за неотложной помощью, зашкаливает».

Она выразила восхищение врачами и медсестрами, не теряющими самообладания в такой обстановке. Канадка призвала других граждан бить тревогу по поводу переполненности больниц страны.

В больницах согласны с тем, что положение дел критическое.

«Мы нормализовали идею о том, что госпитализированные пациенты могут ждать в отделении неотложной помощи часами или даже днями, прежде чем они перейдут в соответствующее стационарное отделение. Мы должны сказать, что это неприемлемо», — заявил специалист по неотложной помощи в больнице Оттавы и профессор Университета Оттавы доктор Джеймс Уорралл.

Отмечается, что после спада из-за карантинов число обращений в неотложную помощь сперва вернулось к прежнему уровню, а затем еще выросло. При этом скорость роста обращений к неотложной помощи превышает скорость роста населения страны.

В частности, данные по Британской Колумбии показывают, что волны пациентов, обращающихся за медицинской помощью по поводу гриппа, раньше длились от нескольких дней до нескольких недель, а теперь могут продолжаться недели и даже месяцы.

«Таким образом, это означает, что отделениям неотложной помощи приходится работать в этом состоянии пиковой мощности в течение гораздо более длительных периодов времени, что утомительно для персонала», — сообщила врач скорой помощи и заместитель редактора журнала Канадской медицинской ассоциации доктор Кэтрин Варнер.

Новые данные Канадского института информации о здравоохранении (CIHI) показывают, что 90% пациентов, попавших в отделение неотложной помощи, ждут по 49 часов. В 2021–2022 годах среднее время ожидания составляло 40 часов.

В результате врачи отделений неотложной помощи вынуждены лечить пациентов в залах ожидания и ванных, а один врач поведал журналистам, что однажды реанимировал пациента в карете скорой помощи, потому что в отделении не было места. В норме медсестра обслуживает около четырех пациентов, а в случае переполненного отделения ей приходится заботиться о восьмерых.

В результате персонал отделений испытывает большие нагрузки и стрессы, которые выдерживают не все.

Джеймс Уорралл и его коллега доктор Пол Аткинсон из отделения неотложной медицины Университета Далхаузи в Галифаксе попытались оценить дополнительную смертность от переполненных отделений неотложной помощи. Используя британскую методику, они получили цифру от 8000 до 15 000 пациентов, гибнущих из-за отсутствия своевременной помощи, в год.

Что касается Шивон Митчелл, то ей в итоге сделали операцию и она пошла на поправку. Но так везет не всем.