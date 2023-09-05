В Канаде место употребления наркотиков разместили рядом со школой

Размещение центра контролируемого употребления наркотиков рядом со школой возмутило родителей в Канаде.

Размещение центра контролируемого употребления наркотиков рядом со школой возмутило родителей в Канаде.

Новое здание, специально строящееся как центр приема наркотиков, располагается в Монреале рядом с начальной школой Виктора-Руссело, в которой учатся 300 учеников с первого по шестой классы. В новом здании будет 36 помещений-студий для бездомных, имеющих проблемы с психикой или употреблением психоактивных веществ.

На первом этаже планируется разместить так называемый центр профилактики передозировок, в котором можно будет употреблять под присмотром специально обученного персонала наркотики. Вещества надо будет приносить с собой.

Издание The Toronto Sun пишет: «Несколько родителей учеников школы Виктора-Руссело заявили, что признают важность расширения услуг для бездомных людей, но задаются вопросом, почему было разрешено открыть место для употребления наркотиков так близко к школе». При этом действующий в провинции закон запрещает открывать магазины по продаже легальных наркотиков ближе 150 метров от школ.

«Мы немного обеспокоены, — цитирует издание слова Миглайн Бито, мать двух учеников Виктора-Руссело. — Как это повлияет на жизнь наших детей? Обнаружим ли мы людей, употребивших [наркотики] в парке, когда придем туда с детьми после школы?»

В городском совете заявили, что главное внимание надо уделять уязвимым людям, для которых и строится центр.

«Нет идеального места для мест, где мы собираемся помочь людям выбраться из хронической бездомности (или) справиться с хроническим употреблением наркотиков», — заявил член городского совета от района, где строится центр, Крейг Сов. Он добавил, что необходимо поторопиться со строительством центра, чтобы избежать новых смертей.

Отмечается, что новый центр станет первым таким учреждением в Монреале.

Напомним, дальше всех в экспериментах по легализации употребления наркотиков зашли в провинции Британская Колумбия, где разрешено употребление практически любых видов наркотиков.