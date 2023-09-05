Канада готовится стать стратегическим партнером АСЕАН

Стратегическим партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовится стать Канада.

Стратегическим партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовится стать Канада.

Ожидается, что партнерские отношения будут ратифицированы 5 и 6 сентября, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо будет находиться в Джакарте, где проходит саммит организации. Вместе с ним саммит посетит министр торговли Канады Мэри Ын.

Переговоры блока с Канадой о стратегическом партнерстве начались в 2021 году. Очередной раунд переговоров должен завершиться в конце сентября, а сделка должна быть совершена к 2025 году.

Отмечается, что Индо-Тихоокеанский регион является вторым по величине экспортным рынком Канады после Соединенных Штатов, с годовой двусторонней торговлей в прошлом году на сумму $270 млрд. В 2022 году товарооборот Канады с АСЕАН вырос почти на 29%, торговля идет, в основном, агропромышленными товарами.

Напомним, договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН подписала Сербия.

43-й саммит АСЕАН с участием Сербии проходит в Джакарте. Ранее государства-члены ассоциации в июле текущего года в ходе пленарного заседания единогласно одобрили заявку Белграда на вступление.

По словам Дачича, Сербия имеет дружеские отношения с Индонезией и членами ассоциации, и придерживается всех принципов АСЕАН.

«Взаимное уважение независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела других государств, решение споров мирным путем. Поэтому с большим удовольствием сегодня подписываем документ — инструмент о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии», — сообщили на сербском ТВ.

Вместе с Сербией договор также подписали Кувейт и Панама.

Напомним, АСЕАН — политический и экономический союз 10 государств Юго-Восточной Азии.

В состав АСЕАН входят: Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Лаос, Мьянма, Филиппины и Бруней-Даруссалам. Отметим, что шесть из десяти стран-членов ассоциации не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.