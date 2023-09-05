В13-м Международном конкурс органистов в Калининграде принимают участие канадцы

Очередной международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева начался в Кафедральном соборе в Калининграде. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов 4 сентября в своем Telegram-канале.

Очередной международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева начался в Кафедральном соборе в Калининграде. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов 4 сентября в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор Калининградской области, это музыкальное событие традиционно проходит в Кафедральном соборе на острове Канта один раз в два года. В этом году мероприятие продлится до 8 сентября.

В конкурсе принимают участие 22 молодых музыканта из Канады, Китая, Франции, ЮАР, Южной Кореи и России, прошедшие отборочные туры в Нью-Хейвене, Гамбурге, Пекине и Москве. В состав жюри вошли представители Франции, Италии, Нидерландов, Китая, Австрии, Германии и России.

«Конкурс остается международным, и это показывает, что российская органная школа важна и интересна всему миру и продолжает успешно взаимодействовать с европейской традицией. Благодаря мировой известности и заслуженной репутации события Калининград на время его проведения становится мировой столицей органной музыки. Произведения великого Микаэла Таривердиева объединяют музыкантов из разных стран», — подчеркнул Антон Алиханов.

За органными клавишами Елизавета Суслова. Девушка родом из Калининграда, обучается музыке в Берлине. Мечтала о редкой профессии и стала органисткой. В родном городе она выступит в полуфинале конкурса имени Микаэла Таривердиева.

За её хрупкими плечами уже несколько десятков концертов как в России, так и за рубежом. Вне университета репетирует на органах в немецких кирхах.

Я предпочитаю заниматься в церквях, так как в Германии есть хороший доступ к церквям, и в каждой стоит орган. Более хороший или плохой, но чаще все-таки хорошие. У меня есть доступ к нескольким органам, где я могу заниматься как барочными произведениями, так и романтическими.

А Чжао Саньчуань играет на клавишных с 5 лет. Знакомство с органом привело музыканта в Калининград.

Я начал знакомство с инструментом с его электронного варианта. Также я играю на других органах без труб, но играть на, скажем так, классическом, духовом органе совсем иначе. Это очень волнительно для меня. Тем более я первый раз в России, все для меня в новинку.

В это время за органом в калининградской филармонии репетирует Анжелик По из Канады.

Конкурс имени Микаэла Таривердиева проходит раз в два года. Статус музыкального состязания международный, в нем принимают участие таланты из разных стран.