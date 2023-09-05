Бхарат и точка: Индии вернут древнее название

Власти Индии собираются возвратить стране её прошлое название Бхарат. Об этом стало известно изданию The Economic Times. Кабинет министров во главе с Нарендрой Моди, скорее всего, внесет соответствующую инициативу на специальной сессии парламента, которая назначена на 18–22 сентября.

Власти Индии собираются возвратить стране её прошлое название Бхарат. Об этом стало известно изданию The Economic Times. Кабинет министров во главе с Нарендрой Моди, скорее всего, внесет соответствующую инициативу на специальной сессии парламента, которая назначена на 18–22 сентября.

Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш также высказался на это счёт в соцсетях. «Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», – написал он.

По данным The Economic Times, официальные приглашения на ужин «Большой двадцатки», которая соберётся в Нью-Дели в ближайшие выходные, отправлены от имени президента Бхарата, а не Индии.

Правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, намерено внести резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат во время специальной сессии парламента, запланированной на 18–22 сентября, сообщило издание Times Now со ссылкой на источники в кабинете министров.

Лидеры партии «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия, БДП) выступили в поддержку переименования страны в Бхарат. Депутат от партии Раджья Сабха Нареш Бансал выступил во время недавно завершившейся сессии в верхней палате, заявив, что название «Индия» является символом колониального рабства и должно быть исключено из Конституции.

«Британцы изменили название Бхарата на Индию. В соответствии со ст. 1 Конституции говорится: «Индия, то есть Бхарат». Наша страна была известна под названием «Бхарат» на протяжении тысячелетий… Это древнее название этой страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название «Индия» было дано колониальным правлением и, таким образом, является символом рабства», — отметил Сабха.

Главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма написал в Twitter (X — новое название): «Республика Бхарат счастлива и гордится тем, что наша цивилизация смело шагает вперед к эпохе «амрит каал».