Бхарат и точка: Индии вернут древнее название

Власти Индии собираются возвратить стране её прошлое название Бхарат. Об этом стало известно изданию The Economic Times. Кабинет министров во главе с Нарендрой Моди, скорее всего, внесет соответствующую инициативу на специальной сессии парламента, которая назначена на 18–22 сентября.
Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш также высказался на это счёт в соцсетях. «Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», – написал он.
По данным The Economic Times, официальные приглашения на ужин «Большой двадцатки», которая соберётся в Нью-Дели в ближайшие выходные, отправлены от имени президента Бхарата, а не Индии.
Правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, намерено внести резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат во время специальной сессии парламента, запланированной на 18–22 сентября, сообщило издание Times Now со ссылкой на источники в кабинете министров.
Лидеры партии «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия, БДП) выступили в поддержку переименования страны в Бхарат. Депутат от партии Раджья Сабха Нареш Бансал выступил во время недавно завершившейся сессии в верхней палате, заявив, что название «Индия» является символом колониального рабства и должно быть исключено из Конституции.
«Британцы изменили название Бхарата на Индию. В соответствии со ст. 1 Конституции говорится: «Индия, то есть Бхарат». Наша страна была известна под названием «Бхарат» на протяжении тысячелетий… Это древнее название этой страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название «Индия» было дано колониальным правлением и, таким образом, является символом рабства», — отметил Сабха.
Главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма написал в Twitter (X — новое название): «Республика Бхарат счастлива и гордится тем, что наша цивилизация смело шагает вперед к эпохе «амрит каал».