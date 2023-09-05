ChatGPT может помочь ученым опровергать мифы о безопасности вакцин

ChatGPT может быть использован для опровержения мифов о вакцинах через социальные сети. Выводы сделаны учеными из исследовательской группы GenPoB, работающей при Институте санитарных исследований (IDIS).

ChatGPT может быть использован для опровержения мифов о вакцинах через социальные сети. Выводы сделаны учеными из исследовательской группы GenPoB, работающей при Институте санитарных исследований (IDIS).

В рамках своей работы ее авторы поручили обладающему ИИ чат-боту ответить на 50 наиболее распространенных вопросов о вакцине против COVID-19. В перечне присутствовали и утверждения, основанные на ложных представлениях относительно препаратов против коронавируса.

К примеру, что они способны провоцировать более длительное протекание инфекции. Средний балл точности для ChatGPT составил 9 из 10 возможных. Он отвечал преимущественно точно, но все же сохранялись определенные пробелы в демонстрируемой информации.

Ученые оценили достоверность и точность ответов, проанализировали их соответствие научным данным, рекомендациям ВОЗ и других международных организаций. Большинство ответов ChatGPT набрали девять баллов из десяти возможных, 85,5% из них были точными, а 14,5% — «точными, но с пробелами в информации», которые нуждались в дополнении.

Ученые полагают, что чат-бот с ИИ может служить хорошим источником нетехнических данных для людей, особенно если те не располагают специальными научными знаниями. ChatGPT использует более понятный для граждан язык, что потенциально может способствовать распространению вакцин