Рост ипотечных кредитов замедлился под давлением повышения ставок в Канаде

Агрессивные темпы повышения процентных ставок сказываются на портфелях ипотечных кредитов крупнейших банков Канады, что приводит к замедлению роста кредитования.

Агрессивные темпы повышения процентных ставок сказываются на портфелях ипотечных кредитов крупнейших банков Канады, что приводит к замедлению роста кредитования.

Более высокие затраты по займам приводят к росту ипотечных кредитов, при этом потенциальные покупатели жилья остаются в стороне. У пяти крупнейших кредиторов страны, включая Royal Bank of Canada и Toronto-Dominion Bank, рост жилищных кредитов замедлился до 4% в третьем финансовом квартале по сравнению с годовым ростом на 9,8% годом ранее.

Кредиты 3—й стадии — учетная категория невозвратных кредитов, которые с меньшей вероятностью будут возвращены, – выросли почти до 1,3 миллиарда долларов (960 миллионов долларов США) за три месяца по июль с 717 миллионов долларов годом ранее.

У Royal Bank и Toronto-Dominion были самые большие суммы на третьем этапе – 302 миллиона долларов и 285 миллионов долларов соответственно, что отражает более крупные кредитные портфели у двух банковских гигантов. Тем не менее, эти цифры составляют небольшую долю от общего объема портфелей кредиторов.

Bank of Nova Scotia заявил, что намеренно замедляет рост ипотечного кредитования, поскольку меняет направление использования капитала.

По словам аналитика Национального банка Канады Габриэля Дешейна, стратегия позволила повысить чистую процентную маржу Scotiabank, или разницу между тем, что банк зарабатывает на кредитах, и тем, что он платит за финансирование, в течение последних двух кварталов. По его словам, с начала года остатки по ипотечным кредитам в канадском подразделении сократились примерно на 2%.

Другие банки придерживаются иных подходов к ипотечным рискам. Некоторые обращаются к заемщикам, которые достигли своих первоначальных ставок — точки, когда они платят только проценты и не добиваются прогресса в выплате основной суммы кредита. Банки предлагают такие решения, как единовременные выплаты, варианты ипотеки с фиксированной ставкой или продление срока погашения ипотеки, чтобы ежемесячные платежи не росли слишком сильно.

Последний вариант пользуется популярностью у клиентов Toronto-Dominion и Royal Bank, увеличивая долю ипотечных кредитов со сроком погашения более 25 лет.

В третьем квартале у 43% канадских жилищных кредитов Royal Bank срок погашения превышал 25 лет, по сравнению с 40% годом ранее и 26% в январе 2022 года, до того, как Банк Канады начал повышать процентные ставки. В Toronto-Dominion доля амортизации сроком более 25 лет выросла до 48% с 35% годом ранее, а в Canadian Imperial Bank of Commerce эта доля выросла с 43% до 47%.

Возможно, еще большее беспокойство у CIBC вызывает наличие на балансе канадских ипотечных кредитов на сумму 37 миллиардов долларов, срок действия которых истекает через 12 месяцев, из которых 7 миллиардов долларов являются переменными.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.