Какие фрукты, овощи и другие продукты особенно полезны в борьбе с усталостью организма

Какие продукты помогают наиболее эффективно в борьбе с усталостью, особенно хранической. Что нужно потреблять, чтобы сохранить бодрость.

Усталость, к сожалению, зачастую это не временное и быстро проходящие состояние. Часто она вызывается недостатком витаминов и других полезных веществ в нашем организме. Сегодня врачи согласны с тем, что целый ряд продуктов позволяет преодолеть усталость или же, по меньшей мере, уменьшить нагрузку на организм. В списке следующие продукты:

Апельсины: источник витамина С, который помогает в битве с усталостью. Один апельсин в день уже её снимает. Но речь, между прочим, не только об апельсинах, но и о любых цитрусовых. Просто апельсин и апельсиновый сок многим по душе.

Киви – этот фрукт тоже богат витамином С, его в киви в три раза больше, чем в апельсине. Один фрукт в день позволяет получить количество витамина, достаточное для поддержания тонуса. К тому в киви есть железо, которое легко усваивается, а это залог бодрости.

Капуста – любой вид капусты богат витаминами, но кроме С, В1, А и Е, в ней есть витамин К, а он не всем полезен. Посему лучше съедать не более чашки капусты в день (в перерасчёте на чашку).

Шоколад – да, это очень полезный продукт, в нём много железа и антиоксидантов. Но потребление в излишних количествах ведёт к переизбытку сахара. Пара “ломтиков” в день достаточное количество.

Морепродукты – от креветок и устриц до крабов и омаров. Эти продукты содержат и витамины, и минеральные соли. В них мало калорий и много омега-3.

Лосось – как правило, отличный источник витамина Д, который укрепляет кости и снижает депрессивное состояние.

Печень – она богата железом, фосфором, в ней много кальция и витаминов группы В.

Всевозможные орехи и орешки – в них тоже много омега-3 и других полезных элементов. Они отлично помогают снять усталость мускулов.

Женьшень – в нём много витаминов и других элементов, его можно настаивать, добавлять в салаты, в супы и в другие блюда.

Приятного аппетита и не болейте!