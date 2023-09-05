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Апельсин. Вкусный апельсин!

Продукты, которые помогают преодолеть усталость

Megan Jorgensen Сен 5, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Полезные продукты, Хорошие новости Оставить комментарий 12 Просмотров

Какие фрукты, овощи и другие продукты особенно полезны в борьбе с усталостью организма

Какие продукты помогают наиболее эффективно в борьбе с усталостью, особенно хранической. Что нужно потреблять, чтобы сохранить бодрость.

Усталость, к сожалению, зачастую это не временное и быстро проходящие состояние. Часто она вызывается недостатком витаминов и других полезных веществ в нашем организме. Сегодня врачи согласны с тем, что целый ряд продуктов позволяет преодолеть усталость или же, по меньшей мере, уменьшить нагрузку на организм. В списке следующие продукты:

Апельсины: источник витамина С, который помогает в битве с усталостью. Один апельсин в день уже её снимает. Но речь, между прочим, не только об апельсинах, но и о любых цитрусовых. Просто апельсин и апельсиновый сок многим по душе.

Киви – этот фрукт тоже богат витамином С, его в киви в три раза больше, чем в апельсине. Один фрукт в день позволяет получить количество витамина, достаточное для поддержания тонуса. К тому в киви есть железо, которое легко усваивается, а это залог бодрости.

Капуста – любой вид капусты богат витаминами, но кроме С, В1, А и Е, в ней есть витамин К, а он не всем полезен. Посему лучше съедать не более чашки капусты в день (в перерасчёте на чашку).

Шоколад – да, это очень полезный продукт, в нём много железа и антиоксидантов. Но потребление в излишних количествах ведёт к переизбытку сахара. Пара “ломтиков” в день достаточное количество.

Морепродукты – от креветок и устриц до крабов и омаров. Эти продукты содержат и витамины, и минеральные соли. В них мало калорий и много омега-3.
Лосось – как правило, отличный источник витамина Д, который укрепляет кости и снижает депрессивное состояние.

Печень – она богата железом, фосфором, в ней много кальция и витаминов группы В.

Всевозможные орехи и орешки – в них тоже много омега-3 и других полезных элементов. Они отлично помогают снять усталость мускулов.

Женьшень – в нём много витаминов и других элементов, его можно настаивать, добавлять в салаты, в супы и в другие блюда.

Приятного аппетита и не болейте!

 

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