В Канаде 50 детей попали в больницу из-за кишечной инфекции

Вспышка инфекционного заболевания, вызванного кишечной палочкой, привела к эвакуации около 50 детей из разных детсадов в канадском Калгари, 5 сентября передает CBC со ссылкой на Службу здравоохранения Альберты (AHS).

Вспышка инфекционного заболевания, вызванного кишечной палочкой, привела к эвакуации около 50 детей из разных детсадов в канадском Калгари, 5 сентября передает CBC со ссылкой на Службу здравоохранения Альберты (AHS).

AHS сообщила о 17 лабораторно подтвержденных диагнозов, 12 детей остаются в больницах. Всего в больницы поступили до 50 детей. Отмечается, что многие из детей могут быть госпитализированы повторно, чтобы убедиться, что не пострадали почки.

Предположительно, инфекция попала на центральную кухню, откуда блюда поступают в шесть детских садов и пять других учреждений. В настоящее время все заведения, в которые поступала еда из центральной кухни, закрыты.

Отмечается, что среди симптомов заболевания — диаррея с кровью, тошнота и рвота, спазмы и боль в желудке, другие симптомы. Детские сады направили родителям письма с просьбой проверить состояние детей.