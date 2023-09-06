Макрон хочет, чтобы каждый школьник посадил дерево

Желание, чтобы каждый учащийся посадил дерево, высказал президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с ведущим канала HugoDécrypte на видеохостинге Youtube.

Желание, чтобы каждый учащийся посадил дерево, высказал президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с ведущим канала HugoDécrypte на видеохостинге Youtube.

Во время интервью, данного в этот понедельник ведущему канала HugoDécrypte, Эммануэль Макрон заявил о желании увидеть, как все ученики средних школ Франции посадят дерево, начиная в этом году с шестого класса (то есть дети 12 лет, начавшие учебу в колледже). «Я хочу, чтобы с шестого класса в этом году у нас начали учить школьников сажать деревья», — сказал президент.

Глава государства подсчитал, что в этом году будет невозможно сделать такой жест «всем шестым классам», но выразил надежду, что в конечном итоге во Франции будет «то поколение, в котором каждый ученик средней школы посадит свое дерево». Тем самым школьники «помогут» достичь цели в миллиард деревьев посаженых за десять лет.

Об этой цели было объявлено прошлым летом во время поездки главы государства в Жиронду после пожаров, опустошивших регион. Тогда Макрон говорил о задаче «объединить необходимость производства большего количества древесины» с необходимостью увеличения поглощения углекислого газа французскими лесами.

Однако специалисты предупреждают о подобных поспешных посадках, которые иногда проводятся некачественно и поэтому могут оказаться контрпродуктивными.