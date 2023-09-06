Жителю Канады провели операцию по удлинению ног и он избавился от депрессии

Дэниел Фарборд почувствовал себя счастливее, как только ему сделали операцию по удлинению ног, которая стала революционным шагом для 27-летнего жителя Торонто. Дело в том, что он всю жизнь страдал из-за своего невысокого роста.

Дэниел Фарборд почувствовал себя счастливее, как только ему сделали операцию по удлинению ног, которая стала революционным шагом для 27-летнего жителя Торонто. Дело в том, что он всю жизнь страдал из-за своего невысокого роста.

С момента, когда Фарборд перестал расти в 14 лет, его невысокий рост сильно сказывался на его психическом состоянии. Он подсознательно связывал мужественность с высотой и был готов пожертвовать временем и деньгами, чтобы стать выше.

Операция проводилась в несколько этапов. Сначала был контролируемый перелом бедра, после чего установили стержни и внешние фиксаторы. На протяжении следующих четырех месяцев мужчина подкручивал специальным ключом фиксаторы.

Затем врачи осмотрели его и после подтверждения, что кости срослись успешно, провели еще одно хирургическое вмешательство – удалили фиксаторы.

После успешного сращивания костей и второй операции для удаления фиксаторов, его рост увеличился на впечатляющие восемь сантиметров, с 1,7 до 1,78 метра.

Операция по удлинению конечностей является сложной и рискованной процедурой, которая часто вызывает споры в медицинском сообществе. Некоторые врачи утверждают, что это лишь косметическая процедура, не имеющая серьезных медицинских показаний. Однако, для людей, страдающих от комплексов из-за своего роста, эта операция может иметь огромное значение.

Как показывает случай Фарборда, операция по удлинению конечностей может иметь положительный эффект на психическое состояние пациента. Уверенность в себе и улучшение самооценки могут значительно повлиять на качество жизни. Однако, перед тем как принять решение о такой операции, необходимо тщательно взвесить все риски и проконсультироваться с квалифицированным врачом.