В WhatsApp сильно изменится дизайн

Разработчики WhatsApp готовятся к масштабному редизайну интерфейса на Android. Об этом сообщает специализирующийся на анализе обновлений в мессенджере портал WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp готовятся к масштабному редизайну интерфейса на Android. Об этом сообщает специализирующийся на анализе обновлений в мессенджере портал WABetaInfo.

Новый интерфейс в WhatsApp был обнаружен в бета-версии под номером 2.23.13.16. В новом дизайне разработчики отказались от темно-зеленой верхней панели. Вместо этого на белом фоне появится зеленая надпись «WhatsApp».

В новой версии мессенджера вкладки «Чаты», «Статус» и «Звонки» перенесли на нижнюю навигационную панель, добавив туда раздел «Сообщества». Такая навигационная панель впервые была замечена в бета-версии WhatsApp еще в июне, однако до сих пор не появилась в стабильных сборках мессенджера.

В верхней части в разделе «Чаты» появились фильтры, при нажатии которых будут показаны соответствующие переписки — это «Все», «Непрочитанные», «Личные» и «Деловые». Как будут определяться личные и деловые переписки, пока неизвестно.

Когда разработчики WhatsApp начнут развертывать новый дизайн и появившиеся в этой сборке нововведения для пользователей стабильных версий мессенджера, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция защиты IP-адреса в звонках.