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Новости Мусульмане Саскачевана 10 лет бодались с властями, чтобы добиться мечети
Мечеть в Касабланке, Марокко. Фото MemoTravels, Pixabay

Мусульмане Саскачевана 10 лет бодались с властями, чтобы добиться мечети

Виктория Христова Сен 6, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Мусульмане Саскачевана 10 лет бодались с властями, чтобы добиться мечети отключены 50 Просмотров

Мусульмане канадской провинции Саскачеван спустя более чем 10 лет «боданий» с местными властями, наконец, добились разрешения на строительство мечети.

Мусульмане канадской провинции Саскачеван спустя более чем 10 лет «боданий» с местными властями, наконец, добились разрешения на строительство мечети.

Мусульманская община административного центра провинции, города Реджайна, задумалась о строительстве мечети еще в 2012 году. Изначально местная мусульманская организация хотела занять земельный участок за городом, но местные фермеры добились сохранения земли под сельхозугодья.

В 2017 году мусульмане получили разрешение на строительство мечети в промзоне. Однако земельные изыскания показали сильное загрязнение почвы углеводородами, и разрешение было отозвано. В 2018 году религиозная организация, наконец, приобрела участок земли за 3 млн долларов и снесла стоявший на нем бар.

Последующие годы мусульмане занимались согласованием стройки с местными властями и сбором средств. Наконец, проект обрел окончательный вид – новая мечеть вместит 1000 человек, в ней будет библиотека, офис имама, актовый зал, кухня, фудкорт и конференц-зал.

По словам президента организации Мухаммада Асляма, новая мечеть станет «ячейкой общества» и откроет двери в 2024 году.

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