Лето решило задержаться. Но каникулы закончились. Из-за жары уроки во школах превращаются в пытку

Ряд школ закрылся из-за жары и из-за неприспособленности школьных помещений к таким высоким температурам.

Настало знойное лето. Жара обрушилась на Квебек, солнце палит нещадно, и не говорите, что вы не встречаете регулярно людей под зонтиками, в бесплодной попытке уберечься от палящих солнечных лучей.

Лето продлится до субботы, 9 сентября, после чего наступит желанная прохлада – всего-то каких-то 25 градусов выше нуля. Но радует погода или огорчает, а вот то, что школьное расписание настроено всё же не на лето, а на осень, это факт, от которого никуда не деться. И когда в школьных классах температура поднимается до 30 градусов выше нуля, то тут уж не до учёбы. А в некоторых школах, особенно старой постройки, ощущение у находящихся в помещении людей такое, будто бы внутри 40 градусов. А когда дети возвращаются с перемены, то создаётся впечатление, будто бы они вылезли из бассейна – школьники насквозь промокли, побегав под солнышком на жаре.

К сожалению, в ходе пандемии во всех школах Квебека установили счётчики концентрации углекислого газа, что позволяет контролировать уровень заражённости и свежести воздуха. Но в редких школах можно найти систему современных кондиционеров, которые позволили бы довести температуру до приемлемой. Считается, что в этом нет особой необходимости, так как жаркие дни бывают не так уж и часто, а работы дороги. Но вот действительность оказалась в этом году иной.

Посему все учителя признают, что проводить уроки очень сложно – при таких температурах воздуха и при обливании потом, школьникам не до учёбы, внимание теряется, в голове ничего не задерживается. То и дело дети просятся выйти, чтобы попить водички, отвлекаются, а возвращаться на урок не спешат. Учителям приходится адаптироваться – по возможности урок переносится в парк, под деревца, но это не всегда возможно.

Остаётся улыбаться, пытаться сеять знания даже в условиях духовки и держаться из последних сил. Хотя в отдельных районах администрация была вынуждена школы просто закрыть.

Министр образования Квебека Бернар Дрейнвиль публично признал во вторник, 5 сентября, что обстановка в ходе учебного процесса сложилась крайне необычная, но он выразил уверенность в том, что и учителя, и ученики с нашествием жары справятся. Учителя отреагировали бурно – “опять мы должны справляться, а что я работаю в школе 1925 года постройки, где чуть в обморок не падаешь от духоты, так это пустяки, мы справимся” (комментарий к словам министра от одного учителя в одной из соц.сетей).

Во вторник, 5 сентября, к вечеру, стало известно, что в районе Утауи комиссия по образованию приняла решение закрыть все школы на пару дней. Большинство частных школ Квебека решили в среду и четверг проводить занятия дистанционно, вспомнив пандемийные времена.

Ничего, ничего, через пару-тройку месяцев ещё вспомним жару и пожалеем, что не ценили…