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Экономика Недвижимость Согласно новому исследованию, во втором квартале срок аренды офисов увеличился
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Согласно новому исследованию, во втором квартале срок аренды офисов увеличился

Olga Ouspenski Сен 6, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Согласно новому исследованию, во втором квартале срок аренды офисов увеличился отключены 37 Просмотров

В пресс-релизе Avison Young, опубликованном в этом месяце, говорится, что средняя продолжительность аренды офиса в Канаде во втором квартале 2023 года достигла 60 месяцев, по сравнению со средним сроком в 56 месяцев в предыдущем квартале.

В пресс-релизе Avison Young, опубликованном в этом месяце, говорится, что средняя продолжительность аренды офиса в Канаде во втором квартале 2023 года достигла 60 месяцев, по сравнению со средним сроком в 56 месяцев в предыдущем квартале.

Динамика аренды государственных офисов, по-видимому, также продолжает ускоряться, поскольку в июле средние сроки аренды увеличились до 64 месяцев.

В отчете говорится, что более длительные сроки аренды офисов показали “обратную тенденцию” по сравнению с предыдущими годами.

“В 2020 году средний срок аренды резко сократился, поскольку COVID-19 вынудил компании принять политику работы на дому, а лица, принимающие решения, выбрали более краткосрочную аренду, чтобы выиграть время”, – говорится в отчете.

По словам Эйвисон Янг, до пандемии COVID-19, с 2015 по 2019 год, средняя продолжительность аренды офиса составляла 72 месяца. Однако в отчете говорится, что продолжительность сроков аренды сократилась в 2020 году, поскольку “компании приняли политику работы на дому и выбрали более короткие сроки аренды, чтобы выиграть время, учитывая неопределенность”.

Выводы, содержащиеся в отчете Avison Young, указывают на потенциальное изменение на рынке аренды офисов в Канаде, поскольку компании переходят от очной работы к удаленной или гибридной. Согласно июльскому отчету CBRE, доля вакантных офисов в Канаде недавно достигла самого высокого уровня с 1994 года.

CBRE сообщила, что доля вакантных рабочих мест в стране достигла 18,1% во втором квартале, увеличившись с 17,8% в предыдущем квартале.

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