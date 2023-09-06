Разводят ли в Квебеке бизонов? И есть ли рынок для мяса этих животных?

Бизоны – сколько их в Квебеке сегодня, пользуется ли их мясо популярностью. Где можно его приобрести?

Всем известно, что дикие бизоны в огромных количествах раньше обитали на большей части Северной Америки, но были почти истреблены в XIX веке из-за охоты и потери ими среды обитания.

Вопрос о разведении бизонов в Квебеке интересует многих. И сегодня фермы бизонов достаточно популярны, хотя их мало. В принципе, считается, что в Квебеке есть возможности для увеличения производства мяса этих крупных травоядных животных примерно в два раза.

В начале нашего века рынок бизоньего мяса переживал сложные времена из-за сильной конкуренции других мясных продуктов и дороговизны мяса бизонов в сравнении с мясом других животных, которые разводятся на местных фермах, но сегодня рынок стабилизировался и возможности для его расширения достаточно большие. Сегодня в Квебеке примерно 15 тысяч бизонов, но их количество недостаточно для обеспечения местного и зарубежного рынков.

Большая часть молодых бизонов продаётся для разведения осенью, а на мясо идут животные возраста примерно с тридцати месяцев. Примерно половина получаемого мяса в Квебеке идёт на экспорт в США. Из костей производится костная мука.

Сейчас бизоны охраняются и разводятся на специальных фермах, где они получают достаточно простора, пищи и ухода зв ними. В Квебеке есть несколько ферм бизонов, которые можно посетить и узнать больше об этих удивительных животных – то есть, эти животноводческие фермы допускают посетителей, организовывают экскурсии и предлагают самые разные блюда из мяса бизонов – от свежих, которые можно попробовать в ресторанчике на ферме, до упакованного и обработанного.

Мясо бизона считается нежирным, питательным и весьма вкусным, поэтому – из-за малой жирности, бизонье мясо приобретает всё большую популярность. Приобрести его можно как непросредственно на ферме, так и на рынках или в некоторых магазинах и мясных лавках.

Для посещения доступны около десятках животноводческих ферм. Например, одна из самых близких к Монреалю ферм, это Bison du Nord, в Лорентидах, примерно в сотне километров от Монреаля. На этой ферме вы можно увидеть более 300 бизонов, которые живут в естественных условиях.

Но полный список бизоньих ферм доступен на сайте Союза разводчиков бизонов Квебека (Union des éleveurs de bison du Québec). На этом же сайте есть контактная информация, адреса и карты ферм, где можно заказать продукты из мяса бизона.

Список ферм: bisonsquebec.com/membres.html