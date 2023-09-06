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Поезд CN. Фото с сайта компании.

Железнодорожная компания CN

Megan Jorgensen Сен 6, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Работа, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Финансы, Экономика Оставить комментарий 57 Просмотров

Одна из самых известных канадских компаний – железнодорожная компания Canadian National

Что представляет из себя один из известнейших работодателей в Квебеке, железнодорожная компания Canadien National (CN).

Canadian National (CN) — это канадская железнодорожная компания, которая является одной из крупнейших железнодорожных сетей в Северной Америке. История CN начинается в 1919 году, когда канадское правительство приняло решение объединить пять железнодорожных компаний Канады, находящихся на грани банкротства, в одну национальную сеть. До семидесятых годов, кроме грузовых перевозок, CN также обслуживала и пассажирское движение, но затем эта ответственность была передана железнодорожной компании VIA Rail.

В течение долгих лет компания принадлежала государству, но в 1995 году правительство приватизировало CN. В том же году акции компании стали котироваться на бирже. Сегодня железнодорожная сеть CN простирается от Атлантического до Тихого океана в Канаде и доходит до центральной части США и даже до Мексиканского залива.

CN известен своими инновациями в области железнодорожных операций и эффективности, что делает компанию одним из наиболее конкурентоспособных железнодорожных операторов в Северной Америке. CN играет важную роль в канадской экономике, обеспечивая транспортировку товаров из различных отраслей, включая сельское хозяйство, естественные ресурсы и производство.

В общем, Canadian National давно уже занимает важное место в экономической структуре Канада и компания стала  важнейшим элементом транспортной инфраструктуры Канады и важным игроком на железнодорожном рынке Северной Америки.

CN обладает сетью протяженностью более 32 000 километров, перевозит (как упомянуто выше) огромное количество грузов, включая сельскохозяйственные продукты, уголь, руду, потребительские товары и многое другое. Точные объемы перевозок могут варьироваться год от года, но на конец 2020 года годовой доход CN составил порядка 14 миллиардов канадских долларов. Хотя, конечно, данные могут варьироваться в зависимости от экономических условий, структуры перевозок и других факторов.

В последние годы CN активно инвестировала средства в развитие инфраструктуры, включая покупку нового подвижного состава и модернизацию железнодорожных путей. Компания также акцентировала внимание на улучшение экологической безопасности и эффективности своих операций.

На 2023 год, в компании Canadian National Railway (CN) работают порядка 26 000 сотрудников (однако следует отметить, что количество сотрудников может меняться в зависимости от различных экономических и операционных факторов). Примерно 2 тысячи из работников находятся в Монреале. Следует помнить, что главный офис CN расположен в Монреале с момента основания компании в 1919 году, так что в нём работает значительная часть административного и управленческого состава компании.

Штаб-квартира CN расположена по адресу 935 Gauchetière Ouest, на выходе из станции метро Bonaventure, около Центрального вокзала (вокзал Bonaventure). На сайте компании постоянно вывешиваются списки вакансий, причём предложений довольно много.

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