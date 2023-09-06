Одна из самых известных канадских компаний – железнодорожная компания Canadian National

Что представляет из себя один из известнейших работодателей в Квебеке, железнодорожная компания Canadien National (CN).

Canadian National (CN) — это канадская железнодорожная компания, которая является одной из крупнейших железнодорожных сетей в Северной Америке. История CN начинается в 1919 году, когда канадское правительство приняло решение объединить пять железнодорожных компаний Канады, находящихся на грани банкротства, в одну национальную сеть. До семидесятых годов, кроме грузовых перевозок, CN также обслуживала и пассажирское движение, но затем эта ответственность была передана железнодорожной компании VIA Rail.

В течение долгих лет компания принадлежала государству, но в 1995 году правительство приватизировало CN. В том же году акции компании стали котироваться на бирже. Сегодня железнодорожная сеть CN простирается от Атлантического до Тихого океана в Канаде и доходит до центральной части США и даже до Мексиканского залива.

CN известен своими инновациями в области железнодорожных операций и эффективности, что делает компанию одним из наиболее конкурентоспособных железнодорожных операторов в Северной Америке. CN играет важную роль в канадской экономике, обеспечивая транспортировку товаров из различных отраслей, включая сельское хозяйство, естественные ресурсы и производство.

В общем, Canadian National давно уже занимает важное место в экономической структуре Канада и компания стала важнейшим элементом транспортной инфраструктуры Канады и важным игроком на железнодорожном рынке Северной Америки.

CN обладает сетью протяженностью более 32 000 километров, перевозит (как упомянуто выше) огромное количество грузов, включая сельскохозяйственные продукты, уголь, руду, потребительские товары и многое другое. Точные объемы перевозок могут варьироваться год от года, но на конец 2020 года годовой доход CN составил порядка 14 миллиардов канадских долларов. Хотя, конечно, данные могут варьироваться в зависимости от экономических условий, структуры перевозок и других факторов.

В последние годы CN активно инвестировала средства в развитие инфраструктуры, включая покупку нового подвижного состава и модернизацию железнодорожных путей. Компания также акцентировала внимание на улучшение экологической безопасности и эффективности своих операций.

На 2023 год, в компании Canadian National Railway (CN) работают порядка 26 000 сотрудников (однако следует отметить, что количество сотрудников может меняться в зависимости от различных экономических и операционных факторов). Примерно 2 тысячи из работников находятся в Монреале. Следует помнить, что главный офис CN расположен в Монреале с момента основания компании в 1919 году, так что в нём работает значительная часть административного и управленческого состава компании.

Штаб-квартира CN расположена по адресу 935 Gauchetière Ouest, на выходе из станции метро Bonaventure, около Центрального вокзала (вокзал Bonaventure). На сайте компании постоянно вывешиваются списки вакансий, причём предложений довольно много.