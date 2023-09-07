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Новости Байден сбежал с важной церемонии
Фото: oko-planet.su

Байден сбежал с важной церемонии

Виктория Христова Сен 6, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Байден сбежал с важной церемонии отключены 29 Просмотров

Обвинили в неуважении к ветеранам президента США Джо Байдена после того, как он неожиданно убежал с церемонии награждения, которая проводилась в Белом доме.

Обвинили в неуважении к ветеранам президента США Джо Байдена после того, как он неожиданно убежал с церемонии награждения, которая проводилась в Белом доме.

На видео с церемонии ясно видно, как после награждения 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора, который является ветераном Вьетнамской войны, американский лидер спешно покидает церемонию, не оставшись на заключительную молитву.

«Президента Байдена обвинили в неуважении после того, как он быстро покинул Восточное крыло Белого дома перед завершением церемонии вручения Медали за отвагу ветерану войны во Вьетнаме», — отмечает газета, приводя слова бывшего «морского котика» Шона Райана о том, что президент США демонстрирует «постоянное неуважение» к людям.

«Прошу прощения за мой французский… Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать», — посетовал Райан.

Напомним, действующий американский президент Джо Байден, которому в 2023 году исполняется 81 год, является самым пожилым президентом США в истории.

 

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