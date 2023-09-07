ВВП Канады во II квартале снизился на 0,2% в годовом измерении

Экономика Канады во втором квартале 2023 года снизилась на 0,2% в годовом выражении, сообщило статуправление страны.

Экономика Канады во втором квартале 2023 года снизилась на 0,2% в годовом выражении, сообщило статуправление страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали существенный подъем – на 1,2%, по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch. ЦБ страны ожидал еще более значительного роста – на 1,5%.

По пересмотренным данным, ВВП в первом квартале увеличился на 2,6%, а не на 3,1%, как было объявлено ранее.

Объем канадской экономики в апреле-июне не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Эксперты прогнозировали подъем на 0,3%. В январе-марте показатель увеличился на 0,6% (предварительно был заявлен рост на 0,8%).

Опубликованные данные указали на то, что неоднократное повышение процентных ставок Банком Канады начало оказывать давление на экономику, отмечают эксперты.

Потребительские расходы в апреле-июне выросли на 0,2% относительно предыдущего квартала. Инвестиции в строительство жилья упали по итогам пятого квартала подряд – на 2,1%.

Экспорт повысился на 0,1%, импорт – на 0,5%.

Доходы населения увеличились на 2,2% после повышения на 1,9% в первом квартале, в результате норма сбережений домохозяйств увеличилась до 5,1% с 3,7%.