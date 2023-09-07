В Канаде площадь территорий, уничтоженных лесными пожарами, достигла 16,5 млн га

В Канаде за полторы недели площадь территорий, уничтоженных с начала года лесными пожарами, увеличилась на 1,6 миллиона гектаров и сейчас составляет 16,5 миллиона гектаров. Такие данные сообщил межведомственный центр лесных пожаров Канады.

В Канаде за полторы недели площадь территорий, уничтоженных с начала года лесными пожарами, увеличилась на 1,6 миллиона гектаров и сейчас составляет 16,5 миллиона гектаров. Такие данные сообщил межведомственный центр лесных пожаров Канады.

В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 052 активных лесных пожара, спасатели пока не могут взять под контроль 695 из них. Пожаротушению мешают жара и сухая погода.

Как отмечается, больше всего очагов пожаров сейчас в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

В борьбе со стихией в Канаде принимают участие порядка 1,8 тысячи иностранных пожарных из 10 стран, в том числе из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Также в тушении огня принимают участие подразделения вооруженных сил Канады. Всего в ликвидации лесных пожаров участвуют более 5 тысяч специалистов.