Почему встало производство Toyota и Lexus? Не хватило памяти на серверах

Компания Toyota рассказала о причинах системного сбоя на заводах, из-за которого производство автомобилей Toyota и Lexus прекратилось на целый день.

Компания Toyota рассказала о причинах системного сбоя на заводах, из-за которого производство автомобилей Toyota и Lexus прекратилось на целый день.

На официальном сайте говорится, что вынужденная остановка работы всех 14 сборочных предприятий не была вызвана деятельностью злоумышленников. Оказывается, инцидент был спровоцирован нехваткой объёмов памяти на серверах автоконцерна, которые координировали деятельность его заводов. Проблему удалось оперативно устранить после переноса данных на сервер большего размера.

Руководство Toyota принесло извинения клиентам, пообещав пересмотреть свои процедуры технического обслуживания, чтобы подобные сбои не повторялись в дальнейшем.

Напомним, компания была вынуждена приостановить работу на своих заводах в Японии из-за системного сбоя, начавшегося во вторник, 29 августа. Из-за сбоя крупнейший автопроизводитель Японии не мог обрабатывать заказы на запчасти.

Сегодня с утра 12 из 14 заводов работают в обычном режиме. Ещё два завода в префектурах Фукуока и Киото возобновят работу ближе к концу дня.