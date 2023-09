Черновик «Богемской рапсодии» Queen продали с аукциона за 1,4 млн фунтов

Черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» британской группы Queen был продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне почти за 1,4 млн футов стерлингов, сообщается на сайте аукциона. Песня была написана в 1975 году лидером группы Фредди Меркьюри.

В описании лота сказано, что с молотка ушли 15 страниц первого варианта текста с оригинальным названием «Монгольская рапсодия». Оно было зачеркнуто и позднее заменено на «Богемскую рапсодию». Черновик был куплен за 1,379 млн фунтов стерлингов.

Также с аукциона были проданы несколько черновиков других песен, включая Somebody To Love и Killer Queen. За эти две композиции покупатели выложили 241 тысячу и 279 тысяч фунтов соответственно. Черновик We Are The Champions приобрели за 317,5 тысячи фунтов. Кроме того, на аукционе реализовали ряд личных вещей Фредди Меркьюри, в том числе пианино: его продали более чем за 1,74 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что набросок текста «Богемской рапсодии» был сделан карандашом на бланке ныне несуществующей авиакомпании British Midland. На листе напечатан календарь за 1974 год. Студийная запись песни была сделана в августе 1975 года. Композиция продолжительностью почти шесть минут после своего выхода девять недель возглавляла британские музыкальные чарты и навсегда стала визитной карточкой группы.

Отсылка к монголам в песне имеется лишь в первоначальном названии и больше нигде в тексте не повторяется. При этом часть текста соответствует тому, что вошла в финальный вариант произведения, а часть оказалась забракована, некоторые строчки в результате были заменены.