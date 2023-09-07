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Фестиваль-конкурс Люминотерапия. Фото с сайта: quartierdesspectacles.com

Двадцатилетие Квартала Спектаклей Монреаля

Megan Jorgensen Сен 7, 2023 Афиша, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Хорошие новости Оставить комментарий 53 Просмотров

Монреаль празднует первые двадцать лет существования Квартала Спектаклей

Квартал Спектаклей – центр культурной жизни Монреаля. И этому кварталу в сентябре 2023 года исполняется 20 лет. Будет большой праздник!

Начиная с 13 сентября, Монреаль торжественно отмечает двадцатилетие создания Квартала Спектаклей (“Quartier des Spectacles”) – района, где сосредоточены десятки культурных учреждений, включая кинотеатры, концертные залы, театры, площадки для концертов и шоу. Здесь же есть музеи, галереи и торговые центры. Самые большие площади, на которых проводятся мероприятия квартала, это Place des Arts, Place des Festivals и Esplanade Clark.

С 13 сентября по 12 ноября на территории квартала проходит большая выставка грандиозных видеопроекций, посвящённых выдающимся деятелям искусства Квебека. Буквально каждый день в квартале будут проходить концерты, шоу, театральные представления, танцы, выставки на самые разные темы. Так что, с 13 сентября в течение двух месяцев в Квартале спектаклей будет сосредоточена практически вся культурная жизнь Монреаля

Квартал Спектаклей известен, как место проведения многих фестивалей, таких как Международный джазовый фестиваль Монреаля, Фестиваль Just for Laughs (Только ради смеха) и многих других. Здесь же проводятся праздничные ярмарки, гулянья и манифестации в честь разных праздников, от Хэллоуина и дня Святого Патрика, до Рождества и Пасхи.

Улицы и площади этого района оснащены оборудованием, которое позволяет включать интерактивное освещение, что создаёт в квартале уникальную атмосферу, особенно в ночное время суток. Здесь же проводятся конкурсы, в которых свет играет важное значение, такие, как Luminotherapie, ежегодный конкурс световых инсталляций в зимние месяцы.

Сегодня “Quartier des Spectacles” играет ключевую роль в культурной жизни Монреаля и привлекает туристов со всего мира.

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