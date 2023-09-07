Трамп предупредил об уничтожении автопрома в Детройте

Переход на электромобили убьет автомобильную промышленность штата Мичиган и поддержит Китай, предупредил кандидат в президенты Дональд Трамп 4 сентября в сообщении, обращенном к членам United Auto Workers (UAW), в социальной сети Truth Social.

Переход на электромобили убьет автомобильную промышленность штата Мичиган и поддержит Китай, предупредил кандидат в президенты Дональд Трамп 4 сентября в сообщении, обращенном к членам United Auto Workers (UAW), в социальной сети Truth Social.

«В Великом штате Мичиган больше не будет автомобильной промышленности, если безумная концепция Кривого Джо Байдена о „переходе на электромобили“ вступит в силу», — написал Трамп в сообщении в День труда (в США отмечается 4 сентября), предупредив, что такой шаг нанесет вред американцам и простимулирует развитие Китая.

«Объединение работников автомобильной промышленности, голосуйте за Трампа», — сказал он, обращаясь к членам профсоюза.

«Пусть ваши лидеры поддерживают меня, я сохраню все эти замечательные рабочие места и создам много больше. Выбор школы и выбор автомобиля!!!» — продолжил Трамп.

UAW преследовал Байдена из-за его программы «зеленой энергетики», указывая на последствия сокращения заработной платы. Благодаря Закону Байдена о снижении инфляции крупные автопроизводители получают налоговые льготы для электромобилей, произведенных в США, Канаде и Мексике. Президент UAW Шон Фейн вновь заявил, что рабочие теряют, поскольку «автопроизводители „большой тройки“ — Ford, General Motors и Stellantis — берут миллиарды долларов государственных субсидий на переход на электроэнергию».

«Были явные победители и проигравшие, и одни и те же люди, которые всегда побеждали, корпоративная элита и класс миллиардеров, похоже, думают, что они могут продолжать командовать», — продолжил Фейн в видеоролике UAW, опубликованном в июле, отметив, что эти льготы «не доходят до членов UAW».

По словам Фейна, закрытие General Motors своего производственного завода в Лордстауне всего несколько лет назад, в результате чего были уволены тысячи людей, стало разрушительным ударом для небольшого городка в штате Огайо.

С тех пор GM в партнерстве с LG открыла Ultium Cells, завод по производству аккумуляторов для электромобилей, который, как обещал автопроизводитель, создаст высокооплачиваемые рабочие места в области экологически чистой энергетики. В конечном итоге, по словам Фейна: «Ultium Cells сократила зарплаты в автомобильном бизнесе вдвое».

UAW, который представляет более 400 000 членов рабочего и среднего класса, не поддержал Байдена, поскольку его администрация «активно финансирует гонку ко дну» для рабочих автомобильных заводов, продвигая электромобили.