Канаду призвали надавить на США для отказа от кассетных боеприпасов

Усилить давление на союзников для отказа от применения кассетных боеприпасов призвало канадские власти местное отделение гуманитарной организации Humanity and Inclusion (HI).
Такой призыв организация сделала после публикации ежегодного отчета о применении таких боеприпасов Cluster Munition Monitor, в котором говорится, что на Украине от таких боеприпасов погибли или пострадали 1172 человека.
«Канада всегда была мировым лидером в запрещении или ограничении использования оружия взрывного действия. Подписание Оттавского договора о запрещении противопехотных мин является прекрасным примером канадского лидерства. Мы надеемся, что наше правительство продолжит использовать дипломатию, чтобы побудить Соединенные Штаты и другие страны, которые еще не ратифицировали конвенцию, сделать это», — заявила исполнительный директор организации «Гуманность и инклюзивность Канады» Энн Делорм.
Она также подчеркнула, что «никакая ситуация не оправдывает использование такого оружия».
Отмечается, что призыв был адресован Оттаве за неделю до Конференции государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам (Конвенция Осло), которая должна пройти в Женеве с 11 по 14 сентября.
Телерадиокомпания напоминает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не стал призывать его отказаться от кассетных боеприпасов несмотря на то, что Канада является последовательным сторонником их запрещения.