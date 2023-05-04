Тревожные тенденции в рождаемости в Квебеке, младенцев всё меньше и меньше

В 2022 году в Квебеке родились 80 700 детей. Это самая низкая цифра за последние двадцать лет. С каждым годом рождается всё меньше детей.

В 2021 году в Квебеке родились 84 900 детей, а в 2022 году — на 4200 младенцев меньше.

По данным Института Статистики Квебека, наименьшая рождаемость в провинции имела место в 2005 году, когда родились всего 76 341 детей, но тогда население Квебека составляло 7,5 миллионов жителей. В 2022 году в Квебеке проживали примерно 8,7 миллионов человек, то есть, примерно на 13% больше, чем в 2005 году. Так что, в процентном отношении по отношению к общему числу жителей провинции, положение с рождаемостью всё ухудшается.

Кроме того, в Квебеке уменьшается и количество женщин детородного возраста — именно эта катеогрия женщин, логично, участвует в приросте населения.

Это явление — спад рождаемости — характерно для всех или почти всех европейских стран, США и Канады. С 2008 года кривая рождаемости всюду неуклонно падает, так что Квебек не исключение. Многочисленные теории выдвигаются экспертами, пытающимся объяснить явление — от повышения уровня жизни и нежелания людей иметь большие семьи, до влияния социальных сетей, когда молодые люди больше проводят времени за беседами в Интернете, забывая о встречах в реальной жизни, но пока никто не предоставил убедительных аргументов в пользу той или иной теории.

Что касается Квебека, то эксперты предлагают разные решения проблемы — разработку политики, направленной на поддержку молодых семей с детьми, введение повышенных пособий на детей, одновременная выплата премии за родившегося ребёнка и т. д. Но все эти методы уже опробованы, а реальный результат — сильное повышение рождаемости, пока не достигнут.

Напомним, что если тенденции в демографии не изменятся, к 2030 году треть населения Квебека достигнет пенсионного возраста.