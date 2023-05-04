Законопроект квебекских либералов закрепит права на образовательные услуги

Статья 1 Закона Квебека об образовании гласит: “Каждый человек имеет право на услуги дошкольного образования и услуги по обучению в начальной и средней школе, предусмотренные этим Законом…”

К сожалению, это не реальность для тысяч молодежи Квебека, говорит член парламента Уэстмаунт–Сент-Луис Дженнифер Маккароне, чей законопроект № 398 внесет в него поправки, закрепляющие право учащихся-инвалидов и учащихся с социальной дезадаптацией или неспособностью к обучению на получение образовательных услуг, эквивалентных тем, которые предоставляются школой, если школа не в состоянии этого сделать.

“Когда школа сталкивается с трудным ребенком по всем причинам, поведенческим или с особыми потребностями, вместо того, чтобы искать услуги в школе, этих учеников отправляют домой”, – сказала она.

“Я не говорю, что школы всегда неправы; у них может не быть нужных специалистов или услуг … но вы не можете просто снять с себя ответственность после принятия такого решения”. Она говорит, что в большинстве случаев детей отправляют домой, “хотят этого родители или нет”, и это оказывает огромное влияние на семьи. “Их мир полностью меняется. Они находятся в неблагоприятном экономическом положении и часто нищают, не имея возможности работать, поскольку им приходится заботиться о своем ребенке. У них также нет доступа к детскому саду”.

Советы директоров и центры обслуживания предлагают услуги, иногда виртуальные, иногда на дому или с ограниченным доступом в школе. “Это варьируется, но реального плана нет: это может быть 30 минут в неделю, два часа в неделю, иногда ребенок приходит в школу на час в день, что тоже нелепо, потому что он не может сесть в автобус или доехать домой”.

Маккароне представила свой законопроект после внесения двух мандатных инициатив, отклоненных правительством, которое затем собрало некоторые данные. “Из их отчета за 2021 год мы знаем, что более 1500 учащихся лишены школьного образования и вынуждены учиться на дому (иногда в течение многих месяцев)”. Она называет это число неполным и вводящим в заблуждение. “Не все советы и центры предоставили данные, и не у всех них одинаковое определение исключения из школы, поскольку, если ученик получает жалкие 30 минут в неделю, они считают, что он обучается. Вы не можете назвать это образованием… Это просто смешно.”

“Когда вы отправляете ребенка домой, вы несете ответственность за обеспечение равного образования по сравнению с тем, которое он получил бы в школе. Точка.”

На запрос о разъяснении Министерство образования Квебека подтвердило, что все центры и советы должны соблюдать положения Закона об образовании, гарантирующие, что все учащиеся, независимо от потребностей и характеристик, получают образовательные услуги с первого дня школьного календаря до последнего дня школьного календаря учебного года, в котором они достигают 18-летнего возраста, или 21 (для лиц с ограниченными возможностями). Закон предусматривает, что минимальный объем еженедельных образовательных услуг составляет от 23 часов 30 минут (дошкольное учреждение) до 25 часов (средняя школа).)

Министерство заявляет, что все сервисные центры и советы подчиняются одним и тем же руководящим принципам и законам, добавляя, что решения об обучении учащихся на дому должны приниматься в рамках процесса составления плана мероприятий с участием родителей.

“Это исключительная и временная ситуация, когда планируется возвращение в школу, и проводятся мероприятия для обеспечения того, чтобы это возвращение произошло быстро. Именно школьные органы должны определять условия такого обучения”.

Маккароне надеется, что правительство рассмотрит законопроект, “чтобы мы могли изучить его и пригласить экспертов, которые расскажут нам, что они рекомендуют, и услышат от школьных советов, специалистов по поведению, психологов, семей и организаций; нам нужно коллективно находить решения. Они по-прежнему несут ответственность за это”.