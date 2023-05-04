Тысячи монреальцев собрались на празднование 75-летия Израиля

Несмотря на немного ненастную погоду, около пяти тысяч жителей Монреаля, включая многих учащихся еврейских средних школ острова, пришли 26 апреля на празднование 75-й годовщины рождения Израиля.

Несмотря на немного ненастную погоду, около пяти тысяч жителей Монреаля, включая многих учащихся еврейских средних школ острова, пришли 26 апреля на празднование 75-й годовщины рождения Израиля.

Участники впервые за несколько лет собрались на Филлипс-сквер, а затем массовым парадом с бело-голубыми флагами проследовали к Площади Канады.

Присутствовали многочисленные высокопоставленные лица, в том числе генеральный консул Израиля Пол Хиршсон, генеральные консулы Марокко, Панамы, Греции, Венгрии, Португалии, Мексики, Германии и Армении; член парламента Маунт-Роял Энтони Хаусфатер, лидер оппозиции Монреаля и член городского совета Сен-Лорана Ареф Салем. и член городского совета Сен-Лорана Жак Коэн.

раввин Рубен Пупко, раввин Мордехай Зейц, директор Монреальского музея Холокоста достопочтенный Жак Саада, президент CSUQ, члены филиппинской общины и ирано-канадские сторонники Израиля. Хиршсон сказал ликующей толпе, что “сейчас нас в Израиле почти 10 миллионов человек, и мы только начинаем”.

“К нашему 100-летию в 2048 году нас в Израиле будет более 15 миллионов человек. Первые 75 лет были посвящены становлению, мы создали инновационную экономику, привнеся в мир технологии во многих отраслях промышленности; мы построили инфраструктуру обороны и безопасности, гарантирующую преодоление угроз прошлого и настоящего; и мы заложили основу для культурного совершенства — искусства, танца, театра, кино и многого другого. Более 350 000 африканских фермеров приехали в Израиль для обучения современным методам ведения сельского хозяйства.”

“Полные мирные дипломатические отношения с Египтом и Иорданией, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Марокко, Бахрейном, Суданом и всего два месяца назад Чад открыл посольство в Израиле, что привело нас к новой реальности — более половины арабов в мире теперь являются нашими партнерами. Я знаю, нам все еще нужно договориться с остальными, и после некоторой работы это придет. Но впервые в истории мы прошли больше половины пути. У арабо-израильского конфликта есть срок годности, и мы только начинаем. Следующие 75 лет – это то, что будет действительно захватывающим. Вот, все вместе, давайте устроим вечеринку!”

Были также видеопоздравления, первое от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

“Друзья Израиля по всему миру, мы вместе празднуем 75-летие независимости Израиля. Какой трансформацией это стало для нашего народа. Семьдесят пять лет назад мы пережили Холокост, рассеянные по всему земному шару, опустошенные, уничтоженные худшим злом в истории. Тем не менее, сегодня Израиль является растущей державой во всем мире. Это огромная сила, которую уважают народы по всему миру, которая помогает людям во многих странах Африки, Азии, Латинской Америки и других местах. Мы стали примером того, как вы строите что-то, казалось бы, из ничего. Мы делаем больше меньшими затратами. Но мы построили это не на пустом месте — мы построили это, основываясь на вековой мечте, от которой мы никогда не отказывались, вернуться на нашу родину, иметь возможность защищать себя, иметь возможность создавать и выковывать будущее, мирное будущее не только для себя, но и для других в целом. что ж. И действительно, мы добились мира, сначала с Египтом и Иорданией, а совсем недавно в рамках соглашений Авраама с четырьмя другими арабскими государствами. Я намерен возглавить расширение этого мира. У нас впереди блестящее будущее, оно возможно, если мы будем идти к нему вместе. Несмотря на веские аргументы в пользу прочной демократии в Израиле, мы будем двигаться вперед вместе!”

Следующее видеопоздравление было от лидера федеральной консервативной партии и лидера официальной оппозиции Пьера Пуальевра.

“Сегодня мы отмечаем 75-летие Израиля. Мы празднуем возвращение евреев на родину их предков и коренных народов. Наконец, в 1948 году, после тысячелетий пребывания в диаспоре, страданий от преследований и лишений, еврейский народ успешно восстановил суверенитет на родине своих предков. В День независимости Израиля мы празднуем стойкость еврейского народа после десятилетий невообразимого угнетения по всему миру, наиболее заметного и ужасающего – Холокоста. В конечном счете еврейский народ восторжествовал и вернул себе свое естественное право быть хозяином своей собственной судьбы. Тем не менее, сегодня Израиль продолжает сталкиваться со многими угрозами и вызовами. Сегодняшнее празднование проходит всего через несколько недель после серии смертоносных террористических актов на Западном берегу и в Тель-Авиве. Как канадцы, мы обязаны самым решительным образом осудить это насилие и продолжать поддерживать Израиль, поскольку Израиль защищает свое право на существование в условиях мира и безопасности. Израиль представляет собой маяк света на Ближнем Востоке, даже перед лицом этих продолжающихся испытаний. Израиль не ставит под угрозу наши общие ценности демократии, равенства и мира, те ценности, которые мы празднуем сегодня. Израильская демократия динамична и сильна, ее общество открыто и свободно. История Израиля продолжает вдохновлять нас и напоминать о том, что свобода всегда будет торжествовать. От имени консерваторов Канады поздравляю вас с Днем независимости Израиля!”

Третье видеопоздравление было от премьер-министра Джастина Трюдо.

“Сегодня мы собираемся вместе, чтобы отпраздновать 75-летие Израиля и тесные связи между нашими двумя странами. У нас одна из крупнейших еврейских общин в мире…. Поскольку мы собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать это событие, я также хотел бы отметить пугающий рост антисемитизма в нашей стране. Нападения на еврейский народ идут вразрез со всем, за что мы выступаем, вот почему мы активизируемся. В рамках нашей стратегии борьбы с расизмом мы приняли рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста. В прошлом году мы инвестировали в строительство нового музея Холокоста в Монреале и приняли закон, направленный против отрицания или преуменьшения Холокоста. И мы продолжим поддерживать специального посланника Канады по сохранению памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом достопочтенного Ирвина Котлера и руководство наших собственных депутатов, таких как Энтони Хаусфатер и Рэйчел Бендаян. Предстоит проделать еще много работы, и мы продолжим работать с вами. Мы также отмечаем обещание мира и стабильности, уважения прав человека и прочной демократии…. От имени правительства Канады я желаю израильтянам, еврейским общинам по всей Канаде и всем тем, кто празднует эту важную веху, праздника Йом Хаатцмаут Самеах!”

“Я очень рад быть здесь”, – сказал мэр Хэмпстеда Леви. “Это великое событие, и я с нетерпением жду следующих 75 лет”.