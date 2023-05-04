Коронация короля Карла III: как все будет происходить

Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. Первая коронация состоялась в 1066 году. В этот день перед взорами публики предстанут пышные процессии и традиции, исправно соблюдаемые вот уже более 1000 лет.

Официальные церемонии этого дня начнутся с торжественной процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. По всему маршруту шествия устанавливаются смотровые площадки. Монархи отправятся в Вестминстерское аббатство в карете Diamond Jubilee, созданной для королевы Елизаветы II в Австралии по случаю 60-летия ее правления в 2012 году.

Сопровождать их в пути будут около 200 военнослужащих — эскорт королевской конницы. Вдоль маршрута будут дежурить еще 1 тыс. военных. Впереди процессии в Вестминстерском аббатстве будут идти священнослужители с Уэльским крестом — это подарок короля Уэльсу. Специально для него папа римский Франциск подарил Карлу III два фрагмента деревянного креста, на котором, согласно преданиям, был распят Иисус Христос.

Вместе с ними и королем будут идти пажи, ими выступят внуки королевской четы. Это девятилетний принц Джордж, потомок брачного союза Карла III и принцессы Дианы, и внуки Камиллы: 15-летние Лола и Элиза и 13-летние Фредди, Луис и Гас. Последние пятеро будут выполнять особую роль. Им предстоит держать балдахин над головой Камиллы во время ее помазания святым маслом. Обычно эту роль выполняли приближенные к королевскому двору герцогини, но в этот раз церемонию адаптировали под личное пожелание Камиллы. Сопровождать королевскую чету и их потомков будут люди, несущие королевские регалии: скипетр и державу короля и аналогичные предметы для королевы-консорта.

Во время церемонии Его Величество поклянется управлять Великобританией и другими странами Содружества в соответствии с законами и обычаями, добросовестно исполнять закон и поддерживать англиканскую церковь. Затем король будет помазан маслом, которое было изготовлено в Иерусалиме из оливок, собранных из двух рощ на Масличной горе.