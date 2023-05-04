CMHC прогнозирует продолжение спада на канадском рынке жилья

Согласно прогнозу Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) по рынку жилья на весну 2023 года, ожидается, что на канадском рынке жилья произойдет снижение цен, и строительство начнется в 2023 году, но цены не вернутся к уровням, существовавшим до пандемии.

Согласно прогнозу Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) по рынку жилья на весну 2023 года, ожидается, что на канадском рынке жилья произойдет снижение цен, и строительство начнется в 2023 году, но цены не вернутся к уровням, существовавшим до пандемии.

В отчете в качестве основных причин замедления рынка названы более слабый экономический рост и более высокие ставки по ипотечным кредитам.

“Несмотря на снижение цен, домовладение будет менее доступным из-за более высоких ставок по ипотеке и все еще повышенного уровня цен”, – говорит главный экономист CMHC Боб Дуган.

В отчете прогнозируется, что снижение цен на жилье продолжится, но средняя цена не вернется к уровню, существовавшему до пандемии; CMHC ожидает, что это снижение достигнет дна где-то в 2023 году. Снижение цен в значительной степени будет результатом повышения ставок по ипотечным кредитам и замедления роста доходов и занятости.

CMHC ожидает, что объем жилищного строительства начнет значительно сокращаться в 2023 году из-за ограничений в новом строительстве, включая нехватку рабочей силы и повышенную стоимость материалов в строительном секторе, в сочетании с более высокими затратами на финансирование проектов из-за повышения процентных ставок. Это усугубит нехватку жилья на рынках с ограниченным предложением, включая Ванкувер и Торонто.

CMHC ожидает некоторого восстановления в 2024 и 2025 годах; однако эти уровни будут недостаточными для удовлетворения роста спроса и продолжат оказывать давление на доступность жилья для канадских домохозяйств.

Экономисты CMHC ожидают, что проблема доступности жилья в сфере домовладения приведет к росту спроса на арендуемые квартиры — с дополнительным спросом со стороны высокого уровня иммиграции. Увеличение спроса на аренду в условиях ограниченного предложения приведет к ужесточению условий на и без того напряженных рынках и приведет к еще большему росту арендной платы.

В отчете отмечается, что существуют значительные риски для базового сценария. CMHC разработала альтернативный сценарий, в котором рассматривается влияние инфляции (и, как следствие, ставок по ипотечным кредитам), остающейся более высокой в течение длительного времени. В этом сценарии федеральное жилищное агентство прогнозирует дополнительный риск снижения цен на жилье и начала строительства. Если этот сценарий осуществится, домохозяйства столкнутся с более высокими ставками по ипотечным кредитам и уровнем задолженности.

CMHC прогнозирует, что цены на жилье и продажи в 2023 году зафиксируют рекордное снижение по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, он ожидает, что цены, продажи и жилье начнут демонстрировать рекордный рост в период 2023-2024 годов и далее.

“Поскольку инфляция вернется к целевому показателю в 2,0% к концу прогнозируемого периода, ставки по ипотечным кредитам будут постепенно снижаться, поддерживая как спрос на жилье, так и восстановление строительства нового жилья”, – объясняет Дуган.

“Однако, поскольку спрос на жилье по-прежнему значительно превышает предложение нового жилья, проблемы с доступностью для владельцев и арендаторов сохранятся”.

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Ольга Успенская

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