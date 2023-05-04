Наводнение в Шарлевуа

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего посетил провинцию Шарлевуа, сильно пострадавшую в последние дни от весеннего наводнения. Он находится в Бе-Сен-Поле, примерно в 95 километрах к северо-востоку от Квебека, где оценивает ущерб и встречается с жителями.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего посетил провинцию Шарлевуа, сильно пострадавшую в последние дни от весеннего наводнения. Он находится в Бе-Сен-Поле, примерно в 95 километрах к северо-востоку от Квебека, где оценивает ущерб и встречается с жителями.

Сильное наводнение на этой неделе размыло дороги и перекрыло доступ к домам по всей провинции, вынудив полдюжины общин объявить чрезвычайное положение, сообщает Департамент общественной безопасности Квебека. Более 500 человек в Бе-Сен-Поле были вынуждены покинуть свои дома после того, как уровень воды в реке Гуффр, которая протекает через город, поднялся в понедельник.

Лего сказал, что правительство рассмотрит, что оно могло бы сделать в краткосрочной перспективе, чтобы ограничить будущий ущерб инфраструктуре, вызванный изменением климата. “Некоторые люди хотят остаться здесь, так что нам придется посмотреть, что мы можем сделать”, – сказал он. “Их дома – это ценность их жизни, и они видят, что прямо сейчас, возможно, они не смогут вернуться”.

Встреча для информирования жителей о доступных государственных программах состоится на местной арене в четверг в 19:00. Другие общины, пострадавшие от наводнения, находятся в регионах Lanaudière и Laurentians, а также в западном Квебеке. Закрытие трассы 131, которая обрушилась недалеко от Сент-Эмели-де-Л’Энержи в Ланодьере, привело к изоляции более 5000 человек в Сен-Зеноне, Сен-Мишель-де-Сен и Манаване.

Уровень воды на трассе 349 в регионе Мауриси поднялся с тех пор, как шоссе было превентивно перекрыто во вторник вечером. Почти шесть километров дороги оказались под водой после того, как выпало более 50 сантиметров осадков. Компания Transports Québec (MTQ) обнаружила признаки эрозии по крайней мере в двух районах. Жители Сен-Алексис-де-Мон, также расположенного в регионе Мориси, остаются изолированными и не могут въехать в город или покинуть его, за исключением экстренных служб.

Недалеко от острова Монреаль мост между Иль Мерсье и Иль-Бизар остается закрытым. Улица Луи-Рош, соединяющая Иль-Бизар с Иль Мерсье, была закрыта во вторник вечером по соображениям безопасности, сообщили в районе Иль-Бизар. Озеро де-Де-Монтань находится под наблюдением, поскольку уровень воды продолжает повышаться.