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Новости Поголовье свиней и крупного рогатого скота в Канаде будет сокращаться
Фото: https://discover24.ru/

Поголовье свиней и крупного рогатого скота в Канаде будет сокращаться

Виктория Христова Май 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Поголовье свиней и крупного рогатого скота в Канаде будет сокращаться отключены 47 Просмотров

В 2023 году ожидается значительное сокращение численности поголовья свиней и крупного рогатого скота (КРС) в Канаде. Такие данные представлены в последнем обзоре Глобальной сельскохозяйственной информационной сети (GAIN) при Министерстве сельского хозяйства США (USDA).

Ожидается, что низкая численность поголовья коров и телок в Канаде приведет к сокращению производства телят в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, снижение объемов убоя будет способствовать уменьшению производства говядины. Это планируется компенсировать за счет увеличения предубойной массы животных. Такая мера позволит оптимизировать убойный выход мяса.

Согласно прогнозу, в 2023 году в Канаде также продолжит сокращаться поголовье свиней. Сообщается, что производители массово покидают отрасль, в результате чего убойные мощности падают и производство свиней снижается.

Под влиянием всех этих факторов объемы канадского экспорта свинины в 2023 году продолжат уменьшаться. По прогнозу аналитиков, канадские экспортеры будут стремиться увеличить долю рынка говядины и свинины в Индо-Тихоокеанском регионе.

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