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Новости Власти Канады изучают данные об атаке беспилотников на Кремль
Фото: https://focus.ua/

Власти Канады изучают данные об атаке беспилотников на Кремль

Виктория Христова Май 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти Канады изучают данные об атаке беспилотников на Кремль отключены 46 Просмотров

При этом поспешных выводов Оттава делать не будет. С таким заявлением выступил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Я думаю, что, очевидно, мы должны быть обеспокоены всем, что произошло. Но в настоящий момент мы не собираемся делать поспешных выводов», — заявил политик.

Трюдо подчеркнул, что Оттава вместе с канадскими спецслужбами и партнёрами пытается установить, что именно произошло.

Ранее было сообщено о том, что в ночь на среду была предпринята попытка атаковать Кремль с помощью беспилотников, дроны были выведены из строя. Кремль расценивает произошедшее как спланированный теракт и покушение на президента России. Москва оставляет за собой право принять ответные меры, когда сочтёт нужным.

Вашингтон, по словам источников, пытается установить автора приказа атаковать Кремль с помощью дронов.

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