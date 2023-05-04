Власти Канады изучают данные об атаке беспилотников на Кремль

При этом поспешных выводов Оттава делать не будет. С таким заявлением выступил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Я думаю, что, очевидно, мы должны быть обеспокоены всем, что произошло. Но в настоящий момент мы не собираемся делать поспешных выводов», — заявил политик.

Трюдо подчеркнул, что Оттава вместе с канадскими спецслужбами и партнёрами пытается установить, что именно произошло.

Ранее было сообщено о том, что в ночь на среду была предпринята попытка атаковать Кремль с помощью беспилотников, дроны были выведены из строя. Кремль расценивает произошедшее как спланированный теракт и покушение на президента России. Москва оставляет за собой право принять ответные меры, когда сочтёт нужным.

Вашингтон, по словам источников, пытается установить автора приказа атаковать Кремль с помощью дронов.