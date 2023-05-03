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Макет нового жилого дома. Фото Brivia Group

Une première conversion d’immeuble de bureaux

Виктория Христова Май 3, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Une première conversion d’immeuble de bureaux отключены 20 Просмотров

 В то время как офисы в Монреальском регионе продолжают пустеть, Lachance Real Estate завершает первое преобразование офисного здания в жилую башню на Торговой площади 16 в Иль-де-Сьер. 

В то время как офисы в Монреальском регионе продолжают пустеть, Lachance Real Estate завершает первое преобразование офисного здания в жилую башню на Торговой площади 16 в Иль-де-Сьер.

10-этажное здание, в котором ранее жили Nortel и Yellow Pages, было преобразовано в 142 жилых и коммерческих помещения на первом этаже, в нескольких шагах от станции метро Metropolitan express Network.

Компания Lachance и ее партнер фонд солидарности с недвижимостью FTQ заплатили 48 миллионов долларов Mach Group, Petra и семье Сапуто в 2020 году за их приобретение.

Происходя из семьи застройщиков в Квебеке, Клод Лашанс основал компанию Lachance Real Estate в 1983 году и с тех пор построил почти 1000 единиц жилья в Гриффинтауне.

Винсент Кьяра заплатил 16,5 миллиона долларов за здание 30 декабря 2016 года, которое в то время можно было узнать по логотипу компании Желтые страницы.

Real I. S., подразделение немецкой финансовой группы, заплатила в 2007 году 42,4 миллиона долларов за тот же актив к тому времени, когда до сдачи в аренду “Желтых страниц” оставалось еще 10 лет.

Здание было построено в 1992 году застройщиком Canderel для нужд Nortel (тогда Bell Northern Research). По истечении срока аренды Nortel в феврале 2002 года Canderel передала ключи от здания своему ипотечному кредитору Standard Life (ныне Manuvie’s). Страховая компания по страхованию жизни добилась успеха, перепрофилировав все здание в группу “Желтые страницы”.

Согласно анализу рынка агентства JLL, доля вакантных площадей в офисах в первом квартале 2023 года еще больше увеличилась и достигла 13,5% в Монреальском регионе.

 

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect 2020- 2022 годов!  

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский

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