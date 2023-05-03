В Британской Колумбии, идущий на посадку самолет, задел автомобиль и загорелся

Частный самолет Cessna 182, при заходе на посадку задел крышу автомобиля и загорелся. Инцидент произошел в провинции Британская Колумбия.

Частный самолет Cessna 182, при заходе на посадку задел крышу автомобиля и загорелся. Инцидент произошел в провинции Британская Колумбия.

Пикап двигался по дороге, которая находится вблизи аэропорта, но за его границами. Небольшой самолет на борту которого были пилот и пассажир по неизвестным причинам задел крылом машину и упал, после чего загорелся.

В результате помощь понадобилась троим – водителю автомобиля пилоту и пассажиру самолета. Все они были госпитализированы с различными травмами. Пожар удалось быстро потушить, но пикап сильно поврежден огнем. Причины происшествия пока не ясны и расследуются.

Следствие устанавливает картину происшествия.