Принцесса Анна дала интервью канадскому телевидению

Свое видение будущего британской монархии высказала младшая сестра короля Карла III принцесса Анна в интервью, вышедшем 1 мая на канадском телеканале.

Принцесса говорит, что, по ее мнению, у монархии есть «долгосрочные преимущества», которые помогают обеспечить «стабильность».

В обширном интервью канадскому каналу CBC News принцесса Анна также сказала, что когда дело доходит до короля, «вы знаете, что получаете», и что ее работа остается вспомогательной.

Она единственная из высокопоставленных членов королевской семьи, кто дал интервью перед коронацией.

Главный корреспондент CBC Адриенн Арсено подняла идею «похудевшей» королевской семьи и сказала, что трудно представить, как у 72-летней принцессы будет время, чтобы взять на себя больше работы.

Принцесса Анна ответила: «Ну, я думаю, что „похудевшая“ [монархия] было сказано в тот день, когда вокруг было еще несколько человек, чтобы это казалось оправданным комментарием».

Когда ей сказали, что мир меняется, онасказала: «Он несильно меняется. Я имею в виду, что с моей точки зрения это не звучит хорошей идеей, должна сказать. Я не совсем уверена. что еще, знаете ли, мы можем сделать».

Анна также рассказала о влиянии COVID на ее отца, принца Филиппа, сказав: «Я думаю, что это немного украло у моего отца, который потерял много людей, которые пошли бы навестить его, которые поддерживали его интерес, и он потерял все это.»

Комментируя вопросы о необходимости монархии как таковой, принцесса заявила, что монархия выполняет важную роль. «Но я хотела бы только подчеркнуть, что монархия обеспечивает конституцией определенную степень долгосрочной стабильности, которую на самом деле довольно трудно достичь каким-либо другим способом», — отметила она.

Говоря о роли и обязанностях своего брата, короля Карла III, она сказала: «Вы знаете, что получаете, потому что он немного тренировался, и я не думаю, что он изменится. Он привержен своему собственному уровню служения. И он таким и останется».