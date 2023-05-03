Китай возмутился словам Трюдо о ситуации с правами человека в Синьцзяне

Китай выступил решительно против злонамеренной клеветы со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо по поводу ситуации с правами человека в КНР.

Китай выступил решительно против злонамеренной клеветы со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо по поводу ситуации с правами человека в КНР.

Ранее глава Канады во время своего визита в США заявил, что Китай смог стать крупнейшим в мире производителем лития благодаря использованию «рабского труда».

В посольстве КНР в Канаде заявили, что попытка Трюдо связать производство лития в Китае с «рабским трудом» является по своей сути политической манипуляцией и издевательством с экономической точки зрения.

В ведомстве также указали, что данные слова канадского политика направлены на то, чтобы под прикрытием прав человека подорвать процветание и стабильности Китая.

Послы из 14 стран, включая Бразилию, Иран, Индонезию, Пакистан, Эквадор и Сенегал, посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая с 24 по 28 апреля по приглашению Министерства иностранных дел Китая.

Дипломаты посетили Урумчи, а также Кашгар, Турфан и другие места в Синьцзяне, чтобы лично ознакомиться с социально-экономическим развитием региона.

Послы подтвердили, что граждане из разных этнических групп проживают в Синьцзяне в гармонии и отметили, что сведения о Синьцзяне, публикуемые рядом западных СМИ, совершенно не соответствует реальности Синьцзяна.

«Чтобы искоренить терроризм, крайне важно иметь комплексный план развития региона и помочь людям улучшить свою жизнь», — сказал Ага Хунаин Аббас Хан, исполняющий обязанности генерального консула Пакистана в Чэнду, после посещения выставки, посвященной борьбе Синьцзяна с терроризмом. По его словам, Китай добился огромных успехов.

Послы также посетили старый город в городе Кашгар и стали свидетелями туристического бума, который начался в преддверии первомайских праздников. Зау Линн Оо, генеральный консул Мьянмы в Чунцине, назвал Кашгар «землей надежды», привлекательной как для местных жителей, так и для гостей.

Давая высокую оценку усилиям местного правительства по обеспечению людям свободы вероисповедания, Бен Перкаса Дражат, генеральный консул Индонезии в Гуанчжоу, сказал, что мусульмане в Синьцзяне могут свободно ходить в мечеть для молитвы. «Новости из западных СМИ о том, что китайское правительство не позволяет мусульманам заниматься религиозной деятельностью, не соответствуют действительности», — сказал он.

Посол отметил, что внешние силам, которые манипулируют вопросом Синьцзяна, вмешиваются во внутренние дела Китая и пытаются расколоть Китай. По его словам, реальность Синьцзяна полностью отличается от предвзятых сообщений западных СМИ.

В беседе с Синьхуа Джудит Мутони Нсабабера, генеральный консул Уганды в Гуанчжоу, сказала, что она не будет слепо верить лжи о Синьцзяне, сфабрикованной западными СМИ. По ее словам, важно приехать и увидеть регион. Трюдо же сказал в корне противоположное.