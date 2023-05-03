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Новости В колледже Джорджа Брауна в Торонто построили пешеходный мост из древесины
Фото: https://infostudy-canada.com/

В колледже Джорджа Брауна в Торонто построили пешеходный мост из древесины

Виктория Христова Май 3, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В колледже Джорджа Брауна в Торонто построили пешеходный мост из древесины отключены 23 Просмотров

Канадская строительная компания PCL Construction установила пешеходный мост из массивной древесины в строящемся новом корпусе колледжа Джорджа Брауна Limberlost Place на набережной Торонто. 

 

Сооружение соединяет пятый уровень Limberlost Place с шестым уровнем Центра медицинских наук имени Дафны Коквелл при колледже. Сообщается, что 10-этажное здание Limberlost Place станет первым в своем роде зданием из массивного бруса в Торонто.

Пешеходный мост простирается примерно на 70 футов и состоит из двух ферм, ламинированных клеем, и четырех панелей из поперечно-ламинированного бруса (CLT). После четырех дней сборки команда выполнила сложный однодневный подъем для установки конструкции.

Мост был спроектирован командой, состоящей из архитекторов Мориямы и Тешимы и архитекторов Актона Остри. Ожидается, что строительство здания будет завершено к 2024 году, и оно будет открыто для занятий в январе 2025 года.

 

 

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