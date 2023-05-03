Мексика и Канада подписали соглашение в железнодорожной сфере

Подписаны соглашения о сотрудничестве между мексиканским мегапроектом «Поезд майя», компанией Transistmico и канадской железнодорожной компанией Canadian Pacific

Подписаны соглашения о сотрудничестве между мексиканским мегапроектом «Поезд майя», компанией Transistmico и канадской железнодорожной компанией Canadian Pacific, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции.

Речь идет об восстановлении движения на железной дороге, которая пересекает перешеек Теуантепек между Пуэрто-Мексико, Веракрусом и Салина-Крус в штате Оахака. Сегодня это дорога без подвижного состава.

Президент также затронул вопрос запуска проекта скоростного поезда Мехико-Керетаро. Он заявил, что встретится с руководителями двух железнодорожных компаний, которые имеют концессии на этот путь, чтобы определить исполнится проекта. Лопес Обрадор рассказал, что власти считают, что этот поезд мог бы использоваться не только для грузовых перевозок, но и иметь вагоны для перевозки пассажиров.