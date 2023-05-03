Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Мексика и Канада подписали соглашение в железнодорожной сфере
Фото: https://blog.ballard.com/

Мексика и Канада подписали соглашение в железнодорожной сфере

Виктория Христова Май 3, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Мексика и Канада подписали соглашение в железнодорожной сфере отключены 30 Просмотров

Подписаны соглашения о сотрудничестве между мексиканским мегапроектом «Поезд майя», компанией Transistmico и канадской железнодорожной компанией Canadian Pacific

Подписаны соглашения о сотрудничестве между мексиканским мегапроектом «Поезд майя», компанией Transistmico и канадской железнодорожной компанией Canadian Pacific, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции.

Речь идет об восстановлении движения на железной дороге, которая пересекает перешеек Теуантепек между Пуэрто-Мексико, Веракрусом и Салина-Крус в штате Оахака. Сегодня это дорога без подвижного состава.

Президент также затронул вопрос запуска проекта скоростного поезда Мехико-Керетаро. Он заявил, что встретится с руководителями двух железнодорожных компаний, которые имеют концессии на этот путь, чтобы определить исполнится проекта. Лопес Обрадор рассказал, что власти считают, что этот поезд мог бы использоваться не только для грузовых перевозок, но и иметь вагоны для перевозки пассажиров.

 

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*