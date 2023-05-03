США и Канада обсудили «общие проблемы» из-за политики Мексики

Совместную работу по решению «общих проблем», связанных с реформами в энергетическом и горнодобывающем секторах Мексики обсудили министр торговли Канады Мэри Ын и торговый представитель США Кэтрин Тай

Совместную работу по решению «общих проблем», связанных с реформами в энергетическом и горнодобывающем секторах Мексики обсудили министр торговли Канады Мэри Ын и торговый представитель США Кэтрин Тай, сообщила пресс-служба канадского министра.

Сообщается, что на встрече Ын и Тай также обсудили вопросы, касающиеся торговли между Канадой и США, включая тарифы на канадскую древесину хвойных пород и положения политики США «Покупай американское».

Напомним, власти Мексики взяли курс на повышение суверенитета в сфере энергетики. В рамках этой президентской инициативы в апреле Мексика выкупила у испанской энергокомпании Iberdrola 13 электростанций, расположенных в Мексике. Также мексиканский лидет заявлял, что зарубежные частные компании в сфере энергетики не должны иметь тех преференций, которые им ранее были предоставлены.

В сфере добычи полезных ископаемых также виден тренд на большую национализацию добычных проектов и ослабление возможностей частных компаний. Ряд депутатов ожидают, что нынешние изменения — это лишь предвестие крупной реформы в сфере добычи в Мексике.