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Новости США и Канада обсудили «общие проблемы» из-за политики Мексики

США и Канада обсудили «общие проблемы» из-за политики Мексики

Виктория Христова Май 3, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи США и Канада обсудили «общие проблемы» из-за политики Мексики отключены 35 Просмотров

Совместную работу по решению «общих проблем», связанных с реформами в энергетическом и горнодобывающем секторах Мексики обсудили министр торговли Канады Мэри Ын и торговый представитель США Кэтрин Тай

Совместную работу по решению «общих проблем», связанных с реформами в энергетическом и горнодобывающем секторах Мексики обсудили министр торговли Канады Мэри Ын и торговый представитель США Кэтрин Тай, сообщила пресс-служба канадского министра.

Сообщается, что на встрече Ын и Тай также обсудили вопросы, касающиеся торговли между Канадой и США, включая тарифы на канадскую древесину хвойных пород и положения политики США «Покупай американское».

Напомним, власти Мексики взяли курс на повышение суверенитета в сфере энергетики. В рамках этой президентской инициативы в апреле Мексика выкупила у испанской энергокомпании Iberdrola 13 электростанций, расположенных в Мексике. Также мексиканский лидет заявлял, что зарубежные частные компании в сфере энергетики не должны иметь тех преференций, которые им ранее были предоставлены.

В сфере добычи полезных ископаемых также виден тренд на большую национализацию добычных проектов и ослабление возможностей частных компаний. Ряд депутатов ожидают, что нынешние изменения — это лишь предвестие крупной реформы в сфере добычи в Мексике.

 

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