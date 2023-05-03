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Общество Криминал Сильнейший пожар в Лавале — сгорело много автомашин
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Сцена пожара. Фото из аккаунта Твиттера пожарной службы Лаваля.

Сильнейший пожар в Лавале — сгорело много автомашин

Megan Jorgensen Май 3, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 164 Просмотров

Сильнейший пожар на автостоянке в Лавале, сгорело много автомашин. Возможно, речь о поджоге

В Лавале сгорело множество автомашин, пожар был такой силы, что дым был виден во всех районах города и в северном Монреале.

Пока у полиции нет точных данных о том, что произошло вечером вторника, 2 мая, в Лавале, где вдруг вспыхнул серьёзный пожар на стоянке автомобилей, предназначенных для перепродажи. Хотя, согласно заявлению представителя полиции, речь, возможно, о поджоге.

Сколько машин было уничтожено или пострадало, пока неизвестно, но речь, возможно, идёт о нескольких десятках автомашин. Стоянка принадлежит компании Recyclage Auto. Кроме автомобилей, в огне было уничтожено оборудование, запасы масла, шины и прочие материалы.

Пожар вспыхнул в квартале Saint-Vincent-de-Paul, на бульваре Лафайет (La Fayette). Он был такой силы, что клубы густого дыма были видны практически во всём Лавале и даже в северных кварталах Монреаля. Пожарные команды всего Лаваля, при помощи пожарных соседних городов, продолжали борьбу с огнём глубокой ночью.

Полиция, пожарные и администрация Лаваля не пояснили, откуда у властей сведения о поджоге, так как в момент объявления об этом факте даже пожар ещё не был потушен, а автомастерские и фирмы, которые занимаются починкой и предпродажной подготовкой старых автомобилей всегда «представляют благоприятные условия» для случайных пожаров Возможно, речь о недоразумении и неправильной формулировке со стороны представителя властей.

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