Как в Канаде (и в Квебеке) регламентируется использование личных дронов

Правила использования личных летательных аппаратов (дронов) в Канаде и в Квебеке. О них необходимо знать, если приобретаете дрон.

Канадцы всё чаще и чаще приобретают дроны — от миниаппаратов, которые летают недалеко и невысоко, до больших дронов, которые можно использовать на охоте, в дальних походах, в контроле за посевами и пасущимися стадами овечек, да областей использования полным полно. Каковы же правила использования этих летательных аппаратов? Ответ прост:

В Канаде в отношении дронов действуют общие правила для всех провинций и территорий (но Квебек и другие провинции могут эти правила дополнить, см. ниже). Правила установлены Канадским управлением гражданской авиации (Transport Canada Civil Aviation), оно же регулирует полёты дронов и следит за выполнением прави. Согласно этим правилам, счастливый обладатель дрона должен:

Зарегистрировать свой дрон и наклеить на борт его идентификационный номер.

В случае пользования большм дроном, получить сертификат «водителя дрона». Этот сертификат можно получить после прохождения курсов онлайн или же посещая курсы в частных учебных заведениях. Что такое «большой дрон»? Согласно правилам, речь о любом дроне весом в 250 граммов и больше. Так что, не такой уж он и большой, как видим.

При полёте дрона, его владелец должен соблюдать правила безопасности. Эти правила постоянно меняются, но они устанавливают пределы высоты (в настоящее время дрон нельзя запускать на высоту более 122 метров, он должен постоянно находиться в зоне видимости, запрещено подводить его к людям и животным, запрещено етать в закрытых для полётов зонах (в районе аэропортов, тюрем, складов горючего, военных баз, как примеры). Если владелец дрона хочет, чтобы его аппарато совершал полёты в более сложных условиях, например, вблизи аэропорта или же в непосредственной близости от людей, то он должен получить специальное разрешение от Канадского управления гражданской авиации (такие случаи возможны, например, ферма находится около аэропорта, и фермер хочет следить за состоянием посевов при помощи дрона или же владелец аппарата снимает фильм о велосипедистах).

Но в Квебеке также существуют местные правила, уточняющие, но не противоречащие общеканадским, которые могут отличаться от общеканадских. Например, в Монреале в Шербруке, в ряде других городов дронам запрещено летать в парках и на публичных мероприятиях, за исключением дронов, используемых силами охраны порядка для служебных целей.

Так что, рекомендуется внимательно ознакомиться с общеканадскими и с местными правилами перед полётами.